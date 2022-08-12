Kungfu’da Büyük Kupa Bağcılar’ın

4-7 Ağustos tarihleri arasında 39 İlçedeki 46 kulüpten 700’denfazla sporcunun katıldığı İstanbul Wushu Kung Fu Şampiyonası, Esenler Mehmet Öcalan Spor Salonunda gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlenen etkinlikte Bağcılar Belediyesi’ni 36 sporcu temsil etti.

26 madalya kazandılar

Zorlu geçen turnuvada Bağcılarlı sporcular, rakiplerini eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan 7’si birinci olarak altın madalya, 8’i ikinci olarak gümüş madalya ve 11’i de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kungfucuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, önümüzdeki müsabakalarda başarılar diledi.

Bağcılar’a gurur yaşatan sporcular, “Bizlere her zaman maddi ve manevi destek veren başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA