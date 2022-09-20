Kpss Öncesi Gençlere Moral Hediyesi

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası 4 Ağustos’ta iptal edilmişti. Yeni KPSS, 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenleniyor. Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Gençlere başarılar diledi

Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala adayların heyecanını yenmesi ve morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturuldu. Üzerinde de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in KPSS’ye katılacak öğrencilere başarılar dilediği not bulunuyor. Hediyeler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



