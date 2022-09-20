banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.276,52
ALTIN
982,53
DOLAR
18,32
STERLİN
20,96
EURO
18,31
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

Kpss Öncesi Gençlere Moral Hediyesi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hafta sonu yapılacak KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girecek öğrencilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Özdemir, heyecanlı gençlere başarılar diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 10:52
Kpss Öncesi Gençlere Moral Hediyesi
banner171

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası 4 Ağustos’ta iptal edilmişti. Yeni KPSS, 18 Eylül Pazar günü yeniden düzenleniyor. Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Gençlere başarılar diledi

Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala adayların heyecanını yenmesi ve morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturuldu. Üzerinde de Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in KPSS’ye katılacak öğrencilere başarılar dilediği not bulunuyor. Hediyeler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Özdemir Büyükçekmeceliler ile Buluştu
Başkan Özdemir Büyükçekmeceliler ile Buluştu
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Vizyonu İçin İmzalar Atıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Vizyonu İçin İmzalar Atıldı
Gelece Partisi Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Mertcan Oldu
Gelece Partisi Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Mertcan Oldu
“Hizmet Kalitemizin Artmasının Temelinde İstişare Kültürü Bulunuyor”
“Hizmet Kalitemizin Artmasının Temelinde İstişare Kültürü Bulunuyor”
Başkan Özdemir’den Öğrencilere Kırtasiye Hediyesi
Başkan Özdemir’den Öğrencilere Kırtasiye Hediyesi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169