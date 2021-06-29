Kiptaş Bağcılar'da Temel Atıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ, kentteki kentsel dönüşüm sorunlarına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyor. Kentte nüfusun en kalabalık bölgelerinden biri olan Bağcılar’daki As Fatih Kent Sitesi’nde çalışmalarını sürdüren KİPTAŞ, yeni projesi olan Bağcılar Kiraz Evler’in temelini atıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

KİRAZLI’YA KREŞ MÜJDESİ

As Fatih Kent sitesinin yerine inşa edilecek proje ile riskli yapılarda yaşayan yaklaşık bin kişi güvenli bir yaşam için geri sayıma başlayacak. Kapalı site olarak tasarlanan KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler, 4 blokta 250 konut ile 1 kreşten oluşuyor. Blokların orasındaki ortak açık alan, çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma alanları ve süs havuzu gibi peyzaj öğeleriyle donatıldı. 2 katlı sosyal tesis de bu alanla ilişkilendirildi. Ayrıca projede 201 kapalı ve 49 açık olacak şekilde her daireye bir otopark olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)