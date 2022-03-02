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Kifoz hastası kadın sporla duruşunu düzeltti

Kifoz hastalığı nedeniyle duruş bozukluğu bulunan Zeliha Fırat, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 3 aylık sıkı bir egzersiz programıyla bu rahatsızlığını yendi. Eski haline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fırat, “Hastalığım ruh halime yansımıştı. Artık kendime geldim yaşam kalitem de yükseldi” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mart 2022 Çarşamba 13:19
Kifoz hastası kadın sporla duruşunu düzeltti
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Omurga rahatsızlığı yaşayan Zeliha Fırat, ağrıların ve duruşundaki bozukluğun artması üzerine doktora gitmeye karar verdi. Doktorun kifoz tanısı koyduğu Fırat, çözüm olarak gördüğü spor için daha önce de benzer hastalıkları olan birçok kişinin iyileştiği Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’na geldi. Spor eğitmeni Ayşe Aydın’la görüşen Fırat, kendisi için oluşturulan özel programı uygulamaya başladı. İlk günler büyük sıkıntı çeken Fırat, önce ağrılarından kurtuldu ardından hem kilo verdi hem de duruşunu düzeltti.

Benimle özel ders verir gibi ilgilendi

3 ay içinde yeniden eski sağlığına kavuşan Fırat, “3 senedir bu rahatsızlığım vardı ancak bu sene dayanılmaz hale geldi. Çare bulmak için burayı tercih ettim. Hocam benimle özel ders verir gibi ilgilendi. Sporun yanında bana verdiği manevi desteğin de çok faydası oldu. Ağrılarım, sızılarım her şey geçti. Hastalığım ruh halime yansımıştı. Artık kendime geldim yaşam kalitem de yükseldi. Bize böylesine güzel bir hizmeti sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Spor eğitmeni Aydın da benzer rahatsızlığı yaşayanları sporla tedavi için spor salonuna davet etti.

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