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Kent Konseyi’nde sıfır atık ve geri dönüşüm istişare edildi

Bağcılar’ın sorunlarının çözümü ve taleplere yönelik gerekli çalışmaların konuşulduğu Kent Konseyi’nde sıfır atık ve geri dönüşüm konuşuldu. Uzmanların sunumunun yanında katılımcıların da görüşüne yer verilen toplantıda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin, “Burada öğrendiğimiz bilgileri etki alanımızdaki insanlara anlatıp bunların gerçekleşmesi noktasında gayret göstermemiz lazım” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:10
Kent Konseyi’nde sıfır atık ve geri dönüşüm istişare edildi
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Bağclar’da daha kaliteli yaşam için düzenlenen Kent Konseyi’nin Ocak ayında yapılması gereken ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen toplantısı dün yapıldı. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantının açılışını yapan Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin gündem konusunun “Sıfır Atık, Atıkların Ayrışımı ve Geri Dönüşüm” olduğunu söyledi. 1992 yılında Bağcılar’ın ilçe oluşundan bugüne kadar Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmaları ve gelinen noktayı anlatan Aytekin, “Toplantılarımızda hiçbir ayrım yapmadan davet ettiğimiz gazeteci, yazar, düşünür, sanatçıların fikir ve görüşlerinden istifa ettik” dedi.

Gayret göstermemiz lazım

Kent konseylerinin çıkış noktasının istişare kültürü olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin ise “Belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Sıfır atık ve atıkların geri dönüşümü konusunda bizlerin de önemli çalışmaları var. Yalnız ne kadar şey bilirseniz bilin. Bunları hayatınıza geçirmemişseniz günlük hayatınızda kullanmıyorsanız bir anlamı yok. O nedenle bizler burada öğrendiğimiz bilgileri eşimiz, dostumuz, çocuklarımız ve etki alanımızdaki insanlara anlatıp bunların gerçekleşmesi noktasında gayret göstermemiz lazım. Bizim medeniyetimiz öyle bir medeniyet ki akarsuda abdest alırken bile suyu israf etmememizi bizlere tembih eder. İnşallah anlatılanlardan ders alıp günlük hayatımızda uygulayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Çalışmalar iki ana başlık altında toplanıyor

Protokol konuşmalarının ardından sunum yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hasan Sarı, şunları söyledi: “Müdürlüğümüzün misyonu halkımızın yaşamsal faaliyetleri ortaya çıkan atıkların, insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdürülebilir projeler üretilerek yönetilmesi ve bertaraf edilmesi. Bu birinci amacımız. Sonra da oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanarak çevrenin korunması, hammadde tasarrufu ve ekonomiye tekrar kazandırılması. Ayrıca çevre kirliliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi. Çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi, çevre bilinci ve farkındalığın oluşturulmasına yönelik çalışmalar da en önemli hususlardan biri.”

Müdürlüğün “Çevre Temizlik Faaliyetleri” ve “Çevre Koruma Ekibi” olarak iki ana başlık altında çalıştığını belirten Sarı, sıfır atığın toplanmasından geri dönüşüme götürülmesi, işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasına kadar bütün aşamalarını sayısal verilerle anlattı.

Programa; Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Emre Urlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Faik Işım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, ilçedeki kamu kurumlarından birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı.


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