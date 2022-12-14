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Keman Günü’nde Bağcılar’da Keman Resitali

Bağcılar Belediyesi, Dünya Keman Günü’nde muhteşem bir klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı. Kemancılar, çaldıkları birbirinden güzel eserlerle davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 17:09
Keman Günü’nde Bağcılar’da Keman Resitali
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Dünya Keman Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, Klasik Müzik Konseri etkinliği düzenledi. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Sahneye çıkan keman sanatçıları Oğuzhan Kiloken, Neslişah Kuş ve Eda Acar, batı müziğinden Türk sanat müziğine kadar geniş bir repertuarda eserler icra etti. Kemancıların sunumu davetlilerden büyük beğeni topladı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Çok güzel bir konser oldu

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de konseri izledi. Vatandaşları mutlu edecek kültür sanat çalışmaları yaptıklarını söyleyen Özdemir, “Çok güzel bir konser oldu. İlçe sakinlerimizin de ilgi göstermesi bizi sevindirdi. İnşallah bundan sonra nice güzel konserlerde görüşeceğiz” dedi.

Unutulmaz bir gece yaşayan katılımcılar da etkinlikten dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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