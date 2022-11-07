Kastamonu Tanıtım Günleri Bağcılar’da Başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Memleket Günleri” programı Kastamonu’yla birlikte başladı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi binasında gerçekleşen etkinliğin açılışını AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, KASDER Bağcılar Şube Başkanı Mahir Karakaş yaptı.

İstanbul Times haber Merkezi /Hüseyin Çetiner / Zeytinburnu /İstanbul

Kastamonu’yla ne kadar gurur duysak az

Kendisi de Kastamonulu olan Özdemir, böylesine güzel bir programa ev sahipliği yaptığı için mutlu olduğunu söyleyerek “Kastamonu’nun İstanbul’un hamuruna önemli bir maya kattığına eminiz. Efendiliği, çalışkanlığı, vatan ve millet bağımlılığıyla örnek gösterilen bir memleket olan Kastamonu’yla ne kadar gurur duysak azdır. Doğa, kültür ve gastronomisiyle ülkemize değer katan kadim şehir Kastamonu’yu en güzel şekilde tanıtacağız” dedi. Özdemir, tanıtım günlerinin Trabzon ve Malatya’yla devam edeceğini belirtti.

6 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek

Açılışın yapılmasının ardından davetliler, sergi alanının ve stantları gezdi. Katılımcılar hem Kastamonu hakkında bilgi edindi hem de yiyeceklerin tadına baktı. Halk oyunları ekipleri de Kastamonu yöresine özgü folklor gösterisi sundu. Kastamonu’nun kültürel zenginliğini ve birbirinden lezzetli yiyeceklerini İstanbulluların damak tadına sunan Memleket Günleri, 6 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTA)