banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1416.72
ALTIN
480.78
DOLAR
8.5233
STERLİN
11.7690
EURO
10.0457
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hak Ettikleri Cezayı Aldılar
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hakettikleri...
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!  
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!...
300 metrobüs alımına onay bekleyen İmamoğlu:İstanbulluyu mağdur ederseniz, İstanbullu sizi tanımaz
Son Dakika
300 metrobüs alımına onay bekleyen...
Çok Geç de olsa Bir HUKUK ZAFERİ ELDE ETTİK.
.Çok Geç de olsa Bir...

Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Üreten Okullar” projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağı’ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sunuyor.Lezzet mutfağı isimli uygulama alanının açılışını yapan kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü, öğrencilerin elinden çıkan yemeklerin lezzetini ve servisi çok beğendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 11:04
Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden
banner171

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan
nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”, “Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi
Bağcılar’da hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı. Yapılan
anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı’nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin,
öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun
“Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet Mutfağı” isimli atölyesinde
çalışmaya başladı.
Teorik bilgilerini pratiğe dökecekler
Uygulama, bugün yapılan açılışla başladı. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum hayırsever
işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çağırıcı, “Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini
burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim
sayesinde mesleğe hazır olacaklar” dedi.
Öğrencilerin hazırladığı 4 çeşit yemek ve tatlı, Kaymakamlık ile Hükümet Konağı’ndaki diğer kamu
kurum personeline servis edildi. Lezzet mutfağının ilk misafiri olan ilçe protokolü, yemeği çok
beğendiğini dile getirdi. Bugün uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lokman Çağırıcı, Gençlerle Açık Hava Programında Buluştu
Lokman Çağırıcı, Gençlerle Açık Hava Programında Buluştu
Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi
Başkan Çağırıcı: Bağımlılık, küresel bir sorun haline geldi
Bağcılar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi onaylandı
Bağcılar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi onaylandı
Bağcılar’da vatandaşa ve belediye personeline randevusuz aşı 
Bağcılar’da vatandaşa ve belediye personeline randevusuz aşı 
Başkan Çağırıcı: “Zabıta, Vatandaşa Belediye Başkanı Gibi Yaklaşmalı”
Başkan Çağırıcı: “Zabıta, Vatandaşa Belediye Başkanı Gibi Yaklaşmalı”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169