Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan
nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan “Milli Eğitim”, “Milli Üretim” ve “Üreten Okullar” projesi
Bağcılar’da hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı. Yapılan
anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı’nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin,
öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun
“Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” bölümünde okuyan öğrenciler, “Lezzet Mutfağı” isimli atölyesinde
çalışmaya başladı.
Teorik bilgilerini pratiğe dökecekler
Uygulama, bugün yapılan açılışla başladı. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum hayırsever
işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çağırıcı, “Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini
burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim
sayesinde mesleğe hazır olacaklar” dedi.
Öğrencilerin hazırladığı 4 çeşit yemek ve tatlı, Kaymakamlık ile Hükümet Konağı’ndaki diğer kamu
kurum personeline servis edildi. Lezzet mutfağının ilk misafiri olan ilçe protokolü, yemeği çok
beğendiğini dile getirdi. Bugün uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)