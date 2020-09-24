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Kafe ve restoranlar mercek altına alındı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bağcılar’da düzenlenen denetimlerde özellikle insan sirkülasyonunun en çok yaşandığı yer olan kafe ve restoranlar mercek altına alındı. Hijyenden masa düzenine kadar bütün kurallar yerinde incelendi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
24 Eylül 2020 Perşembe 15:35
Kafe ve restoranlar mercek altına alındı.
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İçişleri Bakanlığı’nın "Kovid-19 Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde “Sağlık için hepimiz için” mottosuyla yaşam alanlarını kapsayan denetimler devam ediyor. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ve İlçe Sağlık Müdiresi Hülya Zengin Tiryaki’den oluşan denetim heyeti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki denetimlere katıldı.

Masa düzeni ve hijyene dikkat

Denetim heyetinin bugünkü durağı yoğunluğun en çok yaşandığı kafe ve restoranlar oldu. İşyerlerinin hijyen koşulları, sosyal mesafe, masa düzeni ve maske kurallarına uygun olup olmadığı incelendi. Yetkililer hem işyeri çalışanlarını hem de vatandaşları önlemlere uymaları konusunda ikaz etti.

Geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çağırıcı, "Sağlık için hepimiz için tüm vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz, maske, mesafe, temizlik kurallarına hayatımızın her alanında uyalım" dedi.

Denetimlere Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

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