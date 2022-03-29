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Kadınlar resimleriyle baharı getirdi

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, açtıkları resim sergisinde baharın renklerini ilçe sakinleriyle buluşturdu. Kadınların yaptığı birbirinden güzel tablolar fuaye salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 12:02
Kadınlar resimleriyle baharı getirdi
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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim alan kursiyerler yaptığı resimlerden oluşan sergi açtı. Fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve davetliler katıldı. Kurdele kesilmesinin ardından davetliler, manzara ve çiçek ağırlıklı rengarenk tablolar ile bahar esintisini ortaya çıkaran sergiyi gezdi.

Doğayı en güzel şekilde yansıttılar

Kaymakam Eldivan emeklerinden dolayı kursiyerleri tebrik ederken Çağırıcı ise “Kursiyerlerimizi başarılı çalışmalarından dolayı yürekten kutluyorum. Doğayı, çiçekleri, hayvanları en güzel şekilde yansıtmaya çalışmışlar” diye konuştu.

Bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide ziyaretçiler, beğendikleri resmi de satın alabilecek.


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