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Jablanica Belediye Başkanı Sabanovic’ten Bağcılar’a ziyaret

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş şehir olan Jablanica Belediye Başkanı Damir Sabanovic beraberindeki heyet ve Bosnalı öğrencileri makamında ağırladı. Çağırıcı ile Sabanovic ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yaparken öğrenciler de İstanbul ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2022 Çarşamba 14:06
Jablanica Belediye Başkanı Sabanovic’ten Bağcılar’a ziyaret
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İstanbul’da bulunan Bosna Hersek’in Jablanica şehrinin belediye başkanı Damir Sabanovic, Meclis Başkanı Emir Muratovic ve Başkan Yardımcıları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Bosna Hersekli heyeti makamında ağırlayan Çağırıcı hem şimdiye kadar hayata geçirilen hem de ileriye dönük çalışmalarla ilgili görüşmeler yaptı. Kardeş belediye olan Bağcılar ile Jablanica’nın işbirliğinin devam edeceğini belirten Çağırıcı, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Sosyal ve kültürel içerikli sohbet ettiler

Çağırıcı’nın aynı gün Bosna Hersek’ten genç misafirleri de vardı. Hayriye Kayraklı Ortaokulu’yla 6 yıldır “Kardeş Okul” olan Os Suljo Cilik Okulu Müdürü Edin İdrizovic, 4 öğretmen ve 16 öğrenciyle Çağırıcı’yı ziyaret etti. Misafirlerini toplantı salonunda konuk eden Çağırıcı, bir hafta boyunca İstanbul’da tarihi ve turistik gezilere katılan öğrencilerle sosyal ve kültürel içerikli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan memnun kalan Bosnalı gençler, Çağırıcı’ya teşekkür edip memnuniyetlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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