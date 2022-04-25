banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.482,60
ALTIN
901,70
DOLAR
14,78
STERLİN
18,82
EURO
15,85
CHP'li Vekil Karabat'tan : AKP'ye Ver Yansın
CHP'li Vekil Karabat'tan : Akp'ye...
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya düştü
Cemal Doğan: İnşaat malzemeleri karaborsaya...
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Son Dakika
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen...

İzciler şehitler anısına yürüdü

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri, Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümünde katıldığı 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’yle şehitleri andı. Saçlarına kına yakan Bağcılar izcileri, şehitlikleri gezerek Mehmetçikler için dua etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 17:22
İzciler şehitler anısına yürüdü
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale’de Milli Bilinç kampı kuruldu. Yurdun dört bir yanından izcinin katıldığı kampta Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri de yer aldı. “Dedeciğim Ben Geldim" yazılı yelek ve enveriye kabalağı giyen izciler, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yılı Anma Töreni´ne katıldı. Saçlarına kına yakılan izciler, 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbasını yedikten sonra şehitler anısına 57. Alay Şehitliği'ne yürüdü. İzciler burada şehitliği gezerek Mehmetçiğe dua etti.

Bağcılarlı izciler, etkinlikler sebebiyle Çanakkale’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür çiçeği takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da iki gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi
Bağcılar’da iki gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi
23 Nisan’ı gökyüzünde kutladılar
23 Nisan’ı gökyüzünde kutladılar
Abdullah Özdemir: Elle kazsanız İBB’den daha fazla ilerlersiniz
Abdullah Özdemir: Elle kazsanız İBB’den daha fazla ilerlersiniz
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi’nin önemini anlattı
Nihat Hatipoğlu, Peygamber efendimizi yaşlandıran Hud Suresi’nin önemini anlattı
Tarihi camilere manevi yolculuk
Tarihi camilere manevi yolculuk

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169