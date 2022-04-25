İzciler şehitler anısına yürüdü

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale’de Milli Bilinç kampı kuruldu. Yurdun dört bir yanından izcinin katıldığı kampta Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü izcileri de yer aldı. “Dedeciğim Ben Geldim" yazılı yelek ve enveriye kabalağı giyen izciler, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. Yılı Anma Töreni´ne katıldı. Saçlarına kına yakılan izciler, 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbasını yedikten sonra şehitler anısına 57. Alay Şehitliği'ne yürüdü. İzciler burada şehitliği gezerek Mehmetçiğe dua etti.

Bağcılarlı izciler, etkinlikler sebebiyle Çanakkale’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür çiçeği takdim etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)