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İstanbul Havalimanı için istihdam görüşmesi yapıldı

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda İstanbul Havalimanı’nda personel istihdamı için görüşmeler yapıldı. İşveren ile işçi adaylarının bir araya geldiği programda aranan özelliklere uyanlar en yakın zamanda yer hizmetleri bölümünde işe başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:12
İstanbul Havalimanı için istihdam görüşmesi yapıldı
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, işsiz vatandaşlara umut olan Kariyer Merkezi’nin toplantısına ev sahipliği yaptı. İstanbul Havalimanı'nın yer hizmetlerini yürüten Çelebi Holding’in eleman talebi üzerine gerçekleşen etkinliğe İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlar davet edildi.

100 kişinin katılım gösterdiği toplantıda Çelebi Holding’in insan kaynakları birimi yöneticileriyle, iş arayan gençler bir araya geldi. Kendilerine verilen formu dolduran adaylar, daha sonra firma yetkilileriyle yüz yüze görüştü. Mülakatı başarılı geçenler İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri bölümünde iş başı yapacak.

İki tarafa da hizmet sunuyoruz

İstihdam konusunu önemsediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İşsiz hemşehrilerimiz ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor ve her iki tarafa da hizmet sunuyoruz. Gençlerimizin iş sahibi olmalarına aracılık etmek onlar kadar bizi de mutlu ediyor” dedi.

İstihdam toplantıları, önümüzdeki günlerde devam edecek.


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