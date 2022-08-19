banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.020,20
ALTIN
1.017,55
DOLAR
18,11
STERLİN
21,45
EURO
18,20
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim Haklı ?
Son Dakika
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim...
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini Unutmadı
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini...
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek Proje Tamamlandı
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek...

İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Bağcılar’dan çıktı

Bağcılar Belediyesi sporcularından Emine Arslan, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın kapanışına damga vurdu. Full contact 52 kiloda mücadele eden Arslan, rakibini yenerek birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 15:15
İslami Dayanışma Oyunları şampiyonu Bağcılar’dan çıktı
banner171

Konya’da düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarısona erdi. 56 ülkeden 24 branşta 4 bin 200 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan da yer aldı. Full contact 52 kiloda ringe çıkan Arslan, finalde karşılaştığı Faslı sporcuyu yenerek altın madalyayı kazandı.

Biz daima yanındayız

Arslan’ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu dev organizasyonda önemli başarı elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyayla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz daima yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Açılış
34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Açılış
CHP’li Vatandaştan Başkan Özdemir’e
CHP’li Vatandaştan Başkan Özdemir’e
Başkan Özdemir: Ataşehir’de AK Parti Belediyeciliğini anlatıyoruz
Başkan Özdemir: Ataşehir’de AK Parti Belediyeciliğini anlatıyoruz
Ormanda Kick Boks Yapıyorlar
Ormanda Kick Boks Yapıyorlar
Kungfu’da Büyük Kupa Bağcılar’ın
Kungfu’da Büyük Kupa Bağcılar’ın

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169