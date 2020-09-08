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İşitme Engelli sporcu Yıldız,Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir’de düzenlenen İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi milli sporcusu Yıldız Bekil, büyük bir başarıya imza attı. Bekil, 17 şehirden 129 sporcunun katıldığı şampiyonada üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2020 Salı 11:24
İşitme Engelli sporcu Yıldız,Türkiye üçüncüsü oldu
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlendi. İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17 şehirden 129 sporcunun yer aldığı şampiyonaya Bağcılar Belediyesi milli sporcularından Yıldız Bekil de katıldı. Sağlık Bakanlığı’nın tedbirleri altında Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya pandemi nedeniyle seyirci alınmadı.

Bağcılar ailesinin yüzünü güldürdü

Turnuvada “Büyükler” kategorisinde mindere çıkan Bekil, zorlu rakiplerine karşı mücadele etti. İki gün süren müsabakada karşısına çıkan sporcuları yenen Yıldız Bekil, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyonayı dereceyle tamamlayan milli sporcuyu tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bağcılar ailesinin yüzünü güldüren Yıldız’ı yürekten kutluyorum. Gelecekte altın madalyayı kazanacağına inanıyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli sporcu Yıldız Bekil’in spor geçmişinde Avrupa 3.’lüğü de bulunuyor.

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