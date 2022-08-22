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İşitme Engelli Emine, Engelliler Sarayı’nda Hayallerine Kavuştu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı resim sınıfı kursiyerlerinden Emine Melek Şaşmaz, Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda birinci oldu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Şaşmaz’ın şimdiki hedefi ise resim konusunda uzmanlaşıp akademisyen olmak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29
İşitme Engelli Emine, Engelliler Sarayı’nda Hayallerine Kavuştu
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Kekemelikten müziğe kadar 37 farklı branşta 1500 engellinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, hizmetlerinin meyvelerini topluyor. 2017’den beri Engelliler Sarayı’na gelen işitme engelli Emine Melek Şaşmaz, resim sınıfında aldığı eğitim sonunda amacına ulaştı. Şaşmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde düzenlenen Özel Yetenek Sınavı’nda büyük bir başarı gösterdi. Kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak farklı öğelerle en iyi kompozisyonu oluşturan Şaşmaz, sınavda birinciliği elde etti.

Resim yapınca kendimi iyi hissediyorum

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya hak kazanan Şaşmaz, mutluluğunu hocası ve arkadaşlarıyla paylaşmak için 5 yılını geçirdiği sınıfını ziyaret etti. Babasının yönlendirmesiyle Engelliler Sarayı’na geldiğini belirten Şaşmaz, “Burası çok güzel bir ortam. Her isteğimi burada yapabiliyorum. İlk geldiğimde hocama resim yapmak istediğimi söyledim. Hocamız da benimle çok yakından ilgilendi. Resim yapmaya başladığımda kendimi çok iyi hissettim. Resim yaptıkça da bende olan yeteneği ilerlettim. Son iki yıl özel yetenek sınavına hazırlık aşamasında çok çalıştım. Şimdi de bu başarıya ulaştım” dedi.

Birinci olduğumu öğrenince çığlık attım

Sınav sonucunun açıklandığı günkü heyecanı üzerinden atamadığını söyleyen Şaşmaz, şöyle devam etti: “Birinci olduğumu öğrendiğim an çığlık attım. Hemen babamı arayıp müjdeyi verdim. Şimdi resim üzerine daha çok çalışıp akademisyen olmak istiyorum.”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de azim ve çalışma sonucunda hayallerine ulaşan Şaşmaz’ı tebrik edip üniversite hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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