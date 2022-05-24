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İşaret diliyle şiir okudular

İşitme engellilerine farkındalığı artırmak amacıyla Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmen ve öğrencilerin işaret diliyle sergilediği şiir dinletisi herkesi büyüledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2022 Salı 16:48
İşaret diliyle şiir okudular
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Bağcılar Yıldıztepe İlkokulu, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında çok özel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programa özel eğitim öğretmeni Fatma Şener’in hazırladığı şiir dinletisi damga vurdu. Hatice Deniz ve Mustafa Alagöz’ün müzikleri eşliğinde ilkokul öğretmenleri ve ikinci sınıf öğrencileri şiir okuyup işaret diline çevirerek güzel bir farkındalık projesi sundular. Davetliler, performanslarını çok beğendiği öğrenci ve öğretmenler uzun süre ayakta alkışladı.

Onlara ses olmalıyız

Gecede yaptığı konuşmasında sergilenen programdan memnun olduğunu dile getiren okul müdürü Hacı Bekir Akın, “Engelli kardeşlerimize engel olmayalım, onların yanlarında olalım. Onlar bizi duymuyorsa biz onlara ses olmalıyız. Her zaman böyle projeleri destekleyeceğiz” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

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