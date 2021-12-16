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İlkokul Öğrencileri ‘Çevre Başkanı’ oldu

Çevre artık onlara emanet

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 12:23
İlkokul Öğrencileri ‘Çevre Başkanı’ oldu
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Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen ilkokul öğrencileri, Çevre Başkanı oldu.
Çevre Başkanlığı görevi verilen çocuklar, ekosistem, geri dönüşüm, çevre temizliği, küresel ısınma
ve yenilenebilir enerji konusunda ailesi ve akranlarını bilgilendirirken yanlış yapanları da uyaracak.
Çevre bilinci kazandırmak amacıyla her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim
seminerleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü, yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda
çevre başlığı altında eğitim verilen ilkokul öğrencilerine Çevre Başkanlığı görevi verildi. Uygulama ilk
olarak Üsküp İlkokulu, İÇDAŞ İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu’nda hayata geçirildi.
Bu işleri siz takip edeceksiniz
Okulları ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, Çevre Başkanı
öğrencilere yaptığı konuşmada “Sizler artık Çevre Başkanısınız. Parklarda, sokakta ve etrafınızda
çevreye zarar verenleri uyaracaksınız. Parklarımızı temiz tutacağız çiçekleri koruyacağız. Bu işleri siz
takip edeceksiniz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek” dedi.
Kitapçık dağıtıldı
Çocuklara “Ekosistem”, “Geri Dönüşüm”, “Çevre Temizliği”, “Küresel Isınma” ve “Yenilenebilir Enerji”
adlı 5 kitapçık dağıtıldı. Resimli ve rengarenk kitapçıklarda çevreyle ilgili konular eğlenceli şekilde
anlatılıyor.
Çevre Başkanlığı eğitimleri, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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