İlkokul Öğrencileri ‘Çevre Başkanı’ oldu

Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü tarafından eğitim verilen ilkokul öğrencileri, Çevre Başkanı oldu.

Çevre Başkanlığı görevi verilen çocuklar, ekosistem, geri dönüşüm, çevre temizliği, küresel ısınma

ve yenilenebilir enerji konusunda ailesi ve akranlarını bilgilendirirken yanlış yapanları da uyaracak.

Çevre bilinci kazandırmak amacıyla her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim

seminerleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü, yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda

çevre başlığı altında eğitim verilen ilkokul öğrencilerine Çevre Başkanlığı görevi verildi. Uygulama ilk

olarak Üsküp İlkokulu, İÇDAŞ İlkokulu ve 15 Temmuz İlkokulu’nda hayata geçirildi.

Bu işleri siz takip edeceksiniz

Okulları ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Çevre Kulübü Koordinatörü Faik Işım, Çevre Başkanı

öğrencilere yaptığı konuşmada “Sizler artık Çevre Başkanısınız. Parklarda, sokakta ve etrafınızda

çevreye zarar verenleri uyaracaksınız. Parklarımızı temiz tutacağız çiçekleri koruyacağız. Bu işleri siz

takip edeceksiniz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek” dedi.

Kitapçık dağıtıldı

Çocuklara “Ekosistem”, “Geri Dönüşüm”, “Çevre Temizliği”, “Küresel Isınma” ve “Yenilenebilir Enerji”

adlı 5 kitapçık dağıtıldı. Resimli ve rengarenk kitapçıklarda çevreyle ilgili konular eğlenceli şekilde

anlatılıyor.

Çevre Başkanlığı eğitimleri, ilçedeki diğer okullarda da devam edecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)