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İki yeni proje için Bağcılar’dan güvenlik görevlisi alınacak

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Başakşehir’de hayata geçirilecek iki yeni projede çalışacak güvenlik görevlisi istihdam edecek. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yapılan mülakata katılan gençlerden aranan özelliklere uyan 7 kişi Arma Güvenlik bünyesinde çalışmaya başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:03
İki yeni proje için Bağcılar’dan güvenlik görevlisi alınacak
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Kurulduğu 2012 yılından beri işsizlerin umut kapısı olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yine birçok genci iş sahibi yapmak için yeni bir program gerçekleştirdi. Arma Güvenlik Hizmetleri Ltd’nin eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için özgeçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 573 kişiye mesajla davette bulunuldu.

Yüz yüze görüşmeler yapıldı

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Arma Güvenlik’in yöneticileri iş arayanlarla bir araya geldi. Yetkililer, Başakşehir’de yeni başlayacak olan iki projede görevlendirmek üzere güvenlik görevlisi aradıklarını belirtti. Adayların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Aranan kriterlere ve şartlara uyan 7 kişi Arma Güvenlik şirketi personeli olarak yeni projelerde görevlendirilecek.

İhtiyacı olanların yanındayız

Salgın döneminde ihtiyacı olanların yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Kariyer Merkezimizde üzerine düşeni yaparak iş arayan hemşehrilerimize el uzatıyoruz. Onların iş sahibi olması bizi de mutlu ediyor” dedi.

Kariyer Merkezi, önümüzdeki günlerde de eleman alımlarını duyuracak.

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