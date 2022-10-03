İki Kardeş Birbirinden Etkilenerek Kekeme Oldu

Bağcılar Belediyesi tarafından 2014’te faaliyete geçen Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursudevam ediyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kursa her yaş grubundan kekemelik, hızlı konuşma ve tutukluk problemi olan 150 kişi başvurdu. Kursiyerlere sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans şeklinde uzman konuşma terapistleri tarafından eğitim veriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Ağızlarında çubukla kitap okuyorlar

Yüz yüze ve uygulamalı gerçekleşen eğitimler, dinlendirici bir müzikle başlıyor. Kursiyerler, müzik eşliğinde 15 dakika gözleri kapalı şekilde nefes egzersizleri yapıyor. Daha sonra ise ağız kaslarının gelişmesi için ağız hareketleri yapılıyor. En eğlenceli anlar ise çubukla hikâye okunması sırasında yaşanıyor. Fısıltılı okumanın ardından çocuklar, ağızlarında çubuklarla sesli okuma yapıyor. Kursiyerler, dersten arta kalan zamanlarda ise karaoke yaparak ve dans ederek hem dinleniyor hem de eğleniyor.

Burada güzel eğitim alıyorum

Renkli bir eğitim ortamınasahip sınıfın en dikkat çeken öğrencileri ise 11 yaşındaki Semih Balcı ile 9 yaşındaki kardeşi Mustafa Balcı. Semih’in 2 yaşındayken kardeşi doğduğunda ani duygu değişimi sebebiyle kekeme hastalığına yakalandığı, Mustafa’nın da abisine benzeyerek zamanla konuşmayı unuttuğu belirtildi. Daha önce başka yerlerde eğitim aldığını söyleyen Semih Balcı, “Burada güzel eğitim alıyorum. Çok da eğlenceli bir yer. 4 hafta geçmesine rağmen düzelmeler görülüyor. İnşallah 3 ay sonra düz konuşmaya geçeceğiz” dedi.

2 bin 700 kişi kekemelikten kurtuldu

8 yıl önce hayata geçirilen Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu’nda şimdiye kadar 2 bin 700 kişinin kekemelik probleminden kurtulduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “3 ay gibi kısa bir zaman diliminde kekemeliğe çözüm sunuyoruz. Kursiyerler eğitim sonunda hızlı ve akıcı konuşmaya başlıyor. Burada çocuklar hem sosyalleşiyor hem de özgüvenleri gelişiyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

