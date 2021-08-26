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İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, farklı organizasyonlarla ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda hayırsever bir iş adamının bağışladığı gıda kolileri ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 13:52
İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
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“Gönüllü Ol, Öncü Ol” sloganıyla hizmetler üreten Bağcılar Belediyesi sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı Platformu, sosyal hayata yönelik örnek uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak ekipler, Göztepe Mahallesi’nde yaşayan hayırsever bir iş adamının “Bağcılar’da maddi durumu kötü olan 15 aileye erzak yardımında bulunmak istiyorum” talebi üzerine harekete geçti. İş adamının kendi temin ettiği gıdalardan oluşan koliler araca yüklenerek, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarında kendilerine teslim edildi.

Teşekkür ettiler

Hane sakinleri, yapılan yardımlardan dolayı hayırsever iş adamına ve bu ürünlerin kendilerine ulaşmasına aracılık eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti. Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de desteğiyle gerçekleşen organizasyonda 15 eve gıda yardımı yapıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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