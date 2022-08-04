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İBB Orkestraları Bu Ayda Bağcılar’dan Adalar’a 13 İlçede!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, İstanbulluları meydanlarda, parklarda, sokaklarda müzikle buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan açık hava konserlerinde muhteşem performansları ile göz dolduran İBB Orkestralar Müdürlüğü toplulukları ağustos ayında Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Çekmeköy, Şile, Ümraniye, Büyükada ve Bağcılar halkıyla buluşarak yaz akşamlarına eğlence katacak. İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun konserleri bu ay meydanlarda olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:37
İBB Orkestraları Bu Ayda Bağcılar’dan Adalar’a 13 İlçede!
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Erişilebilir ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla kültür sanat faaliyetlerini İstanbul’un her köşesine eşit şekilde ulaştırmayı hedefleyen İBB Orkestralar Müdürlüğü, 1-31 Ağustos tarihleri boyunca Bağcılar’dan Büyükada’ya, Fatih’ten Tuzla’ya kadar 13 farklı ilçede açık hava konserleri düzenleyecek.

Gönülleri mest eden ezgiler meydanlarda

İstanbullu müzikseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'da yıllardır gönülleri mest eden eserlerden oluşan repertuvarıyla ağustos ayı boyunca dinleyicilere açık havada müzik ziyafeti sunacak. Şef Gökhan Karcebaş yönetimindeki topluluk, tüm sanatseverleri kültürel mirasımız olan ezgileri dinlemeye davet ediyor.

Anadolu’nun Zengin Kültürel Birikimi Meydanlara Taşınıyor

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere ulaştırmaya devam ediyor. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek.

Coşkulu ritimler kentin her yerinde yankılanacak

Marşlar, Latin müzikleri, film müzikleri gibi seçkin repertuvarı ile sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan İBB Bandosu, Aytekin Özer şefliğinde müziğin coşkusunu yaz sonuna kadar kentin birçok farklı noktasına taşıyacak.

İstanbullular tarihten gelen seslere kulak verecek

Tarihin güçlü nağmelerini günümüze mehter geleneğine bağlı kalarak taşıyan İBB Mehteranı, askeri müzik tarihinden eserler ile dinleyenlerde kahramanlık duyguları uyandıran konserler verecek. Mehterbaşı Bülent Balcı yönetimindeki topluluk kentin 5 ayrı noktasında sanatseverlerle buluşacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir

PROGRAM:

4 Ağustos Perşembe

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Üsküdar Medyanı

Saat:19.00

8 Ağustos Pazartesi

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Kadıköy Rıhtımı

Saat:19.00

10 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Tuzla Sahil Parkı

Saat:19.00

11 Ağustos Perşembe

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı

Saat:19.30

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı

Saat:20.30

12 Ağustos Cuma

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Şişli Maçka Parkı

Saat:19.00

16 Ağustos Salı

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Beyoğlu Karaköy Metro Köprüsü

Saat:19.00

17 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Fatih Gülhane Parkı

Saat:19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Fatih Gülhane Parkı

Saat:20.15

18 Ağustos Perşembe

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Beşiktaş Sanatçılar Parkı

Saat:19.00

20 Ağustos Cumartesi

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Çekmeköy Madenler Parkı

Saat: 20.30

23 Ağustos Salı

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Fatih Beyazıt Meydanı

Saat:19.00

24 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Şile Meydanı

Saat: 20.15

26 Ağustos Cuma

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Ümraniye Santral Meydanı

Saat:19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Ümraniye Santral Meydanı

Saat: 20.15

28 Ağustos Pazar

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Adalar Büyükada

Saat: 20.30

31 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Bağcılar Meydanı

Saat:20.00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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