İBB Orkestraları Bu Ayda Bağcılar’dan Adalar’a 13 İlçede!

Erişilebilir ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla kültür sanat faaliyetlerini İstanbul’un her köşesine eşit şekilde ulaştırmayı hedefleyen İBB Orkestralar Müdürlüğü, 1-31 Ağustos tarihleri boyunca Bağcılar’dan Büyükada’ya, Fatih’ten Tuzla’ya kadar 13 farklı ilçede açık hava konserleri düzenleyecek. Gönülleri mest eden ezgiler meydanlarda İstanbullu müzikseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'da yıllardır gönülleri mest eden eserlerden oluşan repertuvarıyla ağustos ayı boyunca dinleyicilere açık havada müzik ziyafeti sunacak. Şef Gökhan Karcebaş yönetimindeki topluluk, tüm sanatseverleri kültürel mirasımız olan ezgileri dinlemeye davet ediyor. Anadolu’nun Zengin Kültürel Birikimi Meydanlara Taşınıyor İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere ulaştırmaya devam ediyor. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek. Coşkulu ritimler kentin her yerinde yankılanacak Marşlar, Latin müzikleri, film müzikleri gibi seçkin repertuvarı ile sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan İBB Bandosu, Aytekin Özer şefliğinde müziğin coşkusunu yaz sonuna kadar kentin birçok farklı noktasına taşıyacak. İstanbullular tarihten gelen seslere kulak verecek Tarihin güçlü nağmelerini günümüze mehter geleneğine bağlı kalarak taşıyan İBB Mehteranı, askeri müzik tarihinden eserler ile dinleyenlerde kahramanlık duyguları uyandıran konserler verecek. Mehterbaşı Bülent Balcı yönetimindeki topluluk kentin 5 ayrı noktasında sanatseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir PROGRAM: 4 Ağustos Perşembe Topluluk: İBB Mehteranı Yer: Üsküdar Medyanı Saat:19.00 8 Ağustos Pazartesi Topluluk: İBB Bandosu Yer: Kadıköy Rıhtımı Saat:19.00 10 Ağustos Çarşamba Topluluk: İBB Bandosu Yer: Tuzla Sahil Parkı Saat:19.00 11 Ağustos Perşembe Topluluk: İBB Mehteranı Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı Saat:19.30 Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı Saat:20.30 12 Ağustos Cuma Topluluk: İBB Bandosu Yer: Şişli Maçka Parkı Saat:19.00 16 Ağustos Salı Topluluk: İBB Bandosu Yer: Beyoğlu Karaköy Metro Köprüsü Saat:19.00 17 Ağustos Çarşamba Topluluk: İBB Mehteranı Yer: Fatih Gülhane Parkı Saat:19.00 Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Fatih Gülhane Parkı Saat:20.15 18 Ağustos Perşembe Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Beşiktaş Sanatçılar Parkı Saat:19.00 20 Ağustos Cumartesi Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Çekmeköy Madenler Parkı Saat: 20.30 23 Ağustos Salı Topluluk: İBB Bandosu Yer: Fatih Beyazıt Meydanı Saat:19.00 24 Ağustos Çarşamba Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Şile Meydanı Saat: 20.15 26 Ağustos Cuma Topluluk: İBB Mehteranı Yer: Ümraniye Santral Meydanı Saat:19.00 Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Ümraniye Santral Meydanı Saat: 20.15 28 Ağustos Pazar Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Yer: Adalar Büyükada Saat: 20.30 31 Ağustos Çarşamba Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Yer: Bağcılar Meydanı Saat:20.00 Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA