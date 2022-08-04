İBB Orkestraları Bu Ayda Bağcılar’dan Adalar’a 13 İlçede!

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Erişilebilir ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla kültür sanat faaliyetlerini İstanbul’un her köşesine eşit şekilde ulaştırmayı hedefleyen İBB Orkestralar Müdürlüğü, 1-31 Ağustos tarihleri boyunca Bağcılar’dan Büyükada’ya, Fatih’ten Tuzla’ya kadar 13 farklı ilçede açık hava konserleri düzenleyecek.
Gönülleri mest eden ezgiler meydanlarda
İstanbullu müzikseverlerin yoğun ilgiyle takip ettiği İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu'da yıllardır gönülleri mest eden eserlerden oluşan repertuvarıyla ağustos ayı boyunca dinleyicilere açık havada müzik ziyafeti sunacak. Şef Gökhan Karcebaş yönetimindeki topluluk, tüm sanatseverleri kültürel mirasımız olan ezgileri dinlemeye davet ediyor.
Anadolu’nun Zengin Kültürel Birikimi Meydanlara Taşınıyor
İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu’nun ezgilerini, türkülerini İstanbullu müzikseverlere ulaştırmaya devam ediyor. Şef Nurettin İlhan yönetimindeki topluluk, Ege’den Güneydoğu’ya uzanan geniş repertuvarı ve kadim Anadolu kültürünün renk ve zenginliklerini gözler önüne serecek.
Coşkulu ritimler kentin her yerinde yankılanacak
Marşlar, Latin müzikleri, film müzikleri gibi seçkin repertuvarı ile sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan İBB Bandosu, Aytekin Özer şefliğinde müziğin coşkusunu yaz sonuna kadar kentin birçok farklı noktasına taşıyacak.
İstanbullular tarihten gelen seslere kulak verecek
Tarihin güçlü nağmelerini günümüze mehter geleneğine bağlı kalarak taşıyan İBB Mehteranı, askeri müzik tarihinden eserler ile dinleyenlerde kahramanlık duyguları uyandıran konserler verecek. Mehterbaşı Bülent Balcı yönetimindeki topluluk kentin 5 ayrı noktasında sanatseverlerle buluşacak.
Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir
PROGRAM:
4 Ağustos Perşembe
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Üsküdar Medyanı
Saat:19.00
8 Ağustos Pazartesi
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Kadıköy Rıhtımı
Saat:19.00
10 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Tuzla Sahil Parkı
Saat:19.00
11 Ağustos Perşembe
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı
Saat:19.30
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı
Saat:20.30
12 Ağustos Cuma
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Şişli Maçka Parkı
Saat:19.00
16 Ağustos Salı
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Beyoğlu Karaköy Metro Köprüsü
Saat:19.00
17 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Fatih Gülhane Parkı
Saat:19.00
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Fatih Gülhane Parkı
Saat:20.15
18 Ağustos Perşembe
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Beşiktaş Sanatçılar Parkı
Saat:19.00
20 Ağustos Cumartesi
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Çekmeköy Madenler Parkı
Saat: 20.30
23 Ağustos Salı
Topluluk: İBB Bandosu
Yer: Fatih Beyazıt Meydanı
Saat:19.00
24 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Şile Meydanı
Saat: 20.15
26 Ağustos Cuma
Topluluk: İBB Mehteranı
Yer: Ümraniye Santral Meydanı
Saat:19.00
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Ümraniye Santral Meydanı
Saat: 20.15
28 Ağustos Pazar
Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu
Yer: Adalar Büyükada
Saat: 20.30
31 Ağustos Çarşamba
Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu
Yer: Bağcılar Meydanı
Saat:20.00
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2022 Perşembe 09:37