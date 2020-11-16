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Hoş Geldin 50 Bininci Bebek

Bağcılar Belediyesi’nin 10 yıl önce başlattığı “Hoş geldin Bebek” projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
Hoş Geldin 50 Bininci Bebek
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Yeni dünyaya gelen Hasan Ali Sönmez’in ailesini ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri, içinde emzirme yastığından ateş ölçere kadar gerekli ürünlerin yer aldığı bebek seti hediye etti.

Bağcılar Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. 10 yıl önce hayata geçirilen “Hoş geldin Bebek” projesi kapsamında başvuruda bulunan 0-6 aylık bebek sahibi aileler ziyaret ediliyor. Böylece bebeğini kucağına alan anne babaların mutluluğuna ortak olunuyor. Ziyaret sırasında görevli personel, bebeğin sağlık durumu ve ailenin bir sıkıntısı olup olmadığı konusunda görüşmeler yapıyor. Ziyaretlerin sonunda yeni doğan bebeklere özel hazırlanmış “Hoş geldin Bebek” seti hediye ediliyor. Hediye paketinin içinde emzirme yastığı, bebek battaniyesi, ateş ölçer, ıslak mendil ve tırnak makası gibi bebeklerin ihtiyaçlarını giderecek ürünler yer alıyor.

Bebek berekettir, müjdedir

2010’dan beri sürdürülen projede 50 bininci bebek ziyaret edildi. Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Cüneyt-Derya Sönmez çiftinin evine giden Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri, dünyaya yeni gözlerini açan Hasan Ali ile tanıştı. Pandemi nedeniyle evlere girilmeden yapılan görüşmenin sonunda anneye çiçek ve bebek seti hediye edildi. Ziyaretten çok memnun kaldığını söyleyen anne Sönmez, “Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Bu özel günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah’a şükür bebeğimizin durumu çok iyi” dedi.

Sönmez ailesini kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gönderdiği mesajda şunları söyledi: “Derya ile Cüneyt Sönmez çiftimizi tebrik ediyorum. Bebek berekettir ve müjdedir. Rabbimden Hasan Ali yavrumuza sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah, ailesine, milletine, dinine faydalı, hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin inşallah. Bu sevincinize ortak olmak amacıyla hazırladığımız setimizi kabul etmenizi istirham ediyor, yeni doğan bebeğimize, anne ve babasıyla bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

Gönül Bağı, başvuruları değerlendirerek yeni doğum yapanları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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