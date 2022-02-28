Hocalı Soykırımı şehitleri Bağcılar’da anıldı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan birliklerince çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 613 masumun katledilmesi sebebiyle Bağcılar’da anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Parkı’nda bulunan Hocalı Katliamı Anıtı önünde gerçekleşen programa Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çok sayıda kişi iştirak etti.

Hocalı’da yaşananların normal bir savaş değil katliam olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Bizlere düşen görev, 30 yıl evvel yaşanmış acıları anarken unutmamamız ve unutturmak. Bundan sonraki çalışmalarımızın da bu doğrultuda olacağını aktarmak istiyorum. Azerbaycan 30 yıl önceki Azerbaycan değil. Azerbaycan eğitimli gençleriyle artık dünyanın her yerinde var” dedi.

Soykırımı hiçbir zaman unutturmayacağız

30 yıl önce dünya insanlık tarihinin en korkunç cinayetine şahitlik edildiğini söyleyen Azerbaycan'ın İstanbul konsolosu Zaur Allahverdizade ise “Hocalı’da olan yabancı basın mensupları bile gördükleri karşısında dehşeti yaşadı. 30 yıl sonra katliamı, Başkomutan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğindeki Azerbaycan ordusunun kardeş Türkiye’nin desteğiyle 44 günlük vatan savaşının sonunda kazanılmış bir zaferden sonra anmaktayız. Bu şanlı zafer Hocalı Soykırımı kurbanlarının ruhları için tesellidir. Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamı savaş meydanında alınmıştır” diye konuştu.

Katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle anan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da duygularını “Hocalı katliamı sadece Azerbaycan için değil Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde yaşayan bütün vatandaşların kalbinde hissettiği bir katliamdır” şeklinde dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye’nin kardeşliğine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Şahin Köse ise şunları söyledi: “Bu soykırımı hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman canlı tutacağız. Ona göre hazırlığımızı yapacağız. Kurtardığımız toprakları muhafaza etmek için elimizden geleni de yapacağız. Rabbim Azerbaycan ile Türkiye’nin dostluğunu kıyamete kadar devam ettirsin”

Şehitler için dua edildi

Konuşmaların ardından 613 masum Azerbaycan vatandaşı için Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Davetliler daha sonra Hocalı Katliamı’nda çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Anma programına; Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri de katıldı.