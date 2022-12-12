banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.210,21
ALTIN
1.071,98
DOLAR
18,65
STERLİN
22,93
EURO
19,72
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Demokrat Parti (DP)Zeytinburnu Kongresi Görkemli...
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği (VİDEOLU)
Son Dakika
Mehmet Çakır’dan Görkemli Veda Yemeği...
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı Anda Yükseliyor…
Zeytinburnu'nda 6 Kalıcı Eser Aynı...
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale Devam Ediyor
Çırağan Sarayında Yangın Çıktı Müdahale...

Hiranur Vakfının Kaçak Yapısı Mühürlendi

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki kaçak yapısını mühürledi. 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı’nın, mevzuata aykırı bir şekilde bloklar arasına kaçak külliye inşa ettiği tespit edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Aralık 2022 Pazartesi 10:33
Hiranur Vakfının Kaçak Yapısı Mühürlendi
banner171

İLÇE BELEDİYESİ GEREĞİNİ YAPMADI

İBB İmar Müdürlüğü, 25 Şubat 2022 tarihinde Sancaktepe Belediyesine kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazı yazdı. 3 ay süre geçtiği halde ilçe belediyesinden yanıt alınamadı. İBB İmar Müdürlüğü 6 Haziran 2022’de yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğunu tekrar hatırlattı. 4 Ağustos tarihinde İBB’ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. İBB İmar Müdürlüğü 7 Eylül 2022 tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi’ne sorumluluğu hatırlatıldı. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

KAÇAK KÜLLİYE İSKANI ALINMADAN KULLANILMAYA BAŞLANDI 

3 aylık yasal süre boyunca kaçak yapıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmayınca İBB İmar Müdürlüğü ekipleri,   mülkiyeti Hiranur Vakfına ait Sancaktepe Mahallesi, Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, ‘Yapı Tatil Tutanağı’ ile mühürledi. 

BUNDAN SONRA NE OLACAK ?

Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına 1 ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da deprem tatbikatı yapıldı
Bağcılar’da deprem tatbikatı yapıldı
Bağcılar Belediyesi, Futsal Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
Bağcılar Belediyesi, Futsal Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
Bağcılar’da Türkiye – Kazakistan Kardeşlik Anıtı açıldı
Bağcılar’da Türkiye – Kazakistan Kardeşlik Anıtı açıldı
Filistinli Meryem’in Hikayesi Bağcılar’da Sahnelendi
Filistinli Meryem’in Hikayesi Bağcılar’da Sahnelendi
Bağcılar’da “Kadına EL KAL-KA-MAZ” Dediler
Bağcılar’da “Kadına EL KAL-KA-MAZ” Dediler

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169