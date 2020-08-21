banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
Son Dakika
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
İmamoğlu “Partizanlığı İstanbul'un 39 İlçesinden Söküp Atmaya Geldik”
Son Dakika
İmamoğlu “Partizanlığı İstanbul'un 39 İlçesinden...
İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60' Erken Genel Seçim İstiyor ...
Son Dakika
İstanbul'da Seçmen'e sorduk % 60'...
HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum halkların direniş sembolüdür"
Son Dakika
HDP'den Açıklama : "Kerbela mazlum...
Flaş Haber
Bimkur Büyümeye Devam Ediyor
Kapat

Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü

Bağcılar’da yaşayan ve maddi durumu kötü olan aileler, yılda iki kez yazlık ve kışlık ihtiyaçlarını Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan karşılıyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Hayır Çarşısı’ndan bugüne kadar 60 bin 520 aileye toplam 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ağustos 2020 Cuma 12:13
Hayır Çarşısı, 60 bin ailenin yüzünü güldürdü
banner171

Veren ellerle alan ellerin buluşma noktası olarak 2007 yılında hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, toplumsal dayanışmaya vesile olmaya devam ediyor. Güneşli Mahallesi’nde bulunan çarşıda; hayırseverler tarafından bağışlanan ve tamı yeni erkek, kadın, çocuk kıyafetleri ile sünnet elbiseleri bulunuyor.

Puan sistemiyle alışveriş yapılıyor

Maddi zorluk çeken aileler, bu imkandan yararlanmak için Bağcılar Belediyesi’ne başvurarak form dolduruyor. Aileler, aldıkları evrakla birlikte gittiği Hayır Çarşısı’nda kişi başına verilen 100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, en düşük 10 puanlık çoraptan en yüksek olan 200 puanın karşılığındaki ayakkabıya kadar beğenilerine sunulan ürünlerden dilediğini ücret ödemeden alıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hayır Çarşısı’na günde ortalama 50-60 kişi uğruyor. İlçe sakinleri, ayakkabıdan pantolona, gömlekten elbiseye kadar yılda iki kez yazlık ve kışlık tüm giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte ilçede ikamet eden her çocuğa sünnet kıyafeti veriliyor.

Toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz

13 yıl içinde 60 bin 520 aileye 466 bin adet ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hayır Çarşımızdan vatandaşlarımıza gereken desteği veriyoruz. Hayır Çarşısı projemiz sayesinde hemşehrilerimiz arasında toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Hayırsever kardeşlerimizin de gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ederim" dedi.

Sürekli 4 personelin bulunduğu Çarşı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da geniş çaplı Kovid-19 denetimi
Bağcılar’da geniş çaplı Kovid-19 denetimi
Bağcılarlı Çocuklara Kriptoloji Eğitimi
Bağcılarlı Çocuklara Kriptoloji Eğitimi
Bağcılar Belediyesi ilçe genelinde 24 kurban kesim noktası belirledi
Bağcılar Belediyesi ilçe genelinde 24 kurban kesim noktası belirledi
15 Temmuz anma programına Ayasofya damgasını vurdu
15 Temmuz anma programına Ayasofya damgasını vurdu
15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak
15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169