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Halk Ozanı Neşet Ertaş, Türküleriyle Anıldı

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı. Sanatçı Onur Şan ile Erdal Şahin, Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendirdi. Yoğun katılımlı gecede davetliler, bazen coşkuyla bazen de hüzünle türkülere eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Eylül 2022 Pazartesi 12:04
Halk Ozanı Neşet Ertaş, Türküleriyle Anıldı
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Bağcılar Belediyesi, “Bozkırın tezenesi” olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş’ın 10. yılında bir anma etkinliği düzenledi. Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkü dostlarını buluşturan gecede sanatçı Onur Şan ile Erdal Şahin sahneye çıktı. Ertaş’ın Türk halk müziği için önemli bir isim olduğunu söyleyen Şan, “Değerli Neşet Ertaş’ı çocukluğumuzdan beri dinliyoruz. Kulağımızda da gönlümüzde de yeri var. Onun türkülerini seslendirmek bizim için şereftir” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Duygu dolu anlar yaşandı

İki ünlü isim daha sonra Neredesin Sen ve Gönül Dağı’nın da aralarında yer aldığı Ertaş’ın gönüllerinde iz bırakan türküleri seslendirdi. Katılımcıların sanatçılara eşlik ettiği gecede kimi zaman hüzünlü kimi zaman da coşku dolu anlar yaşandı. Bir saati aşkın süren konserde ilçe sakinleri müzik ziyafeti yaşadılar.

Örnek bir halk ozanıydı

Ertaş’ın ölüm yıldönümü sebebiyle açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de şunları söyledi: “Neşet Ertaş, mütevazi yaşamı, türküleri ve hayata dokunuşuyla örnek bir halk ozanıydı. Onun türküleri hepimizi derinden etkilemiş ve gönüllerimize taht kurmuştur. Büyük ozanımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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