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Hacı Bayram-ı Veli Camii İbadete Açıldı

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapımına 4 yıl önce başlanan Hacı Bayram-ı Veli Camii bugün ibadete açıldı. Selçuklu ve günümüz modern mimarisinin örneklerini taşıyan camide 3 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 12:04
Hacı Bayram-ı Veli Camii İbadete Açıldı
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Kentsel dönüşüm kapsamında Güneşli Mahallesi’nde yapımına 4 yıl önce başlanan Hacı Bayram-ı Veli Camii’nin inşaatı tamamlandı. Bağcılar Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii Yaptırma Derneği ve hayırseverlerin ortak çalışmasıyla tamamlanan caminin açılışı Cuma namazı öncesinde yapıldı. Açılış programına; İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

8 caminin inşaatı devam ediyor

Kaymakamlık ve müftülükle birlikte çok kıymetli işler yaptıklarını söyleyen Başkan Özdemir, “İlçemizde 92 camimiz, 90 kuran kursumuz ve iki Aile İrşad Merkezimiz bulunuyor. 2014’ten bu yana 23 cami tamamlanarak hizmete açılırken, 8 cami, 2 kurs binası ile 2 Aile İrşad Merkezi’nin de inşaatı devam ediyor. Bağcılar Belediyesi olarak bu hizmetlerde öncülük etme gayreti içinde olacağız” dedi.

Aynı anda 3 bin 500 kişi ibadet edebilecek

2 bin 800 metrekarelik kullanım alanı bulunan cami, 2 bodrum kat, zemin ve mahfil kattan oluşuyor. Selçuklu ve günümüz modern mimari tarzının örneklerini sergileyen camide aynı anda 3 bin 500 kişi namaz kılabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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