“Haberin Kahramanları 2” ödülleri sahiplerini buldu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin

işbirliğiyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Bu amaçla Güneşli’de bir otelde düzenlenen “Haberin

Kahramanları 2” isimli programda; siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimleri bir

araya geldi.

"Doğru haber yapan sizleri tebrik ediyorum"

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada “Siz

değerli gazetecilerin kutsal bir görev yaptığını ifade etmek istiyorum. Zor şartlar altında gerçek ve

doğru habere ulaşma noktasında çaba sarf ettiğinizin farkındayız. Bilim ve teknolojinin geliştiği bir

süreçte sosyal medyada yalan haber furyasının cirit attığı; doğru haberden daha fazla pirim yaptığı

süreçte doğru haber yapan siz değerli dostları tebrik ediyorum” dedi.

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “İnsanların haber almak

hakkını gözetmek bir yana bunu yaparken öyle hassas dengeler gözetiyorsunuz ki bu dengeler bu

bayramı, bu günü bizler için ve sizler için anlamlı kılıyor” diye konuştu.

Geleceğin gazetecileri olmaya aday İletişim Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021’de

yayınlanmış insanı umutlandıran haberlere konu olan kahramanlar ile fedakar, cesur ve başarılı

gazeteciler de gecede ödüllendirildi.

Ebediyen kalplerimizde kalacaklar

32 kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda ilk ödül tüm gazeteciler adına Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı tarafından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş’a verildi.

Ödülü meslektaşları adına alan Aktaş, programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Vefa Özel Ödülü ise Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düşmesi sonucu 5’i Rus asker 3'ü Türk

olmak üzere hayatını kaybeden 8 kişi için verildi. Rus personel adına ödülü alan Rusya Federasyonu

İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, duygularını “Bu ödülün 14 Ağustos günü hizmetini yerine

getirirken ölen 5 kahraman Rus pilotu ile kahraman 3 Türk vatandaşına verilmesinden dolayı

minnettarız. Onlarla ilgili hatıramız her zaman ebediyen kalplerimizde kalacak” şeklinde ifade etti.

Ampute Milli Futbol Takımı’na ödül

Renkli görüntülere sahne olan gecede; Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanı ödülü, “Kimsenin çocuk

gelin olmasına izin vermeyeceğim” diyen Diyarbakırlı muhtar Dilek Demir’e, Yılın Engel Tanımayan

Kahramanları ödülü, üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’na,

Yaşama Fark Katanlar Özel Ödülü ise yaşama dört elle sarılarak başarılara imza atan engelli Nil Mısır’a

verildi.

32 kategoride ödül dağıtıldı

Ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, AK Parti İlçe Başkanı

Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sahiplerine takdim etti. Görev başında

olduğu için törene gelemeyen gazetecilerin de gönderdikleri videolu teşekkür mesajı yayınladı.

İşte 32 kategoride ödül alan haberin kahramanları, gazete ve televizyon dünyasının isimleri;

1 - MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - YAVUZ DONAT

2- ÇEVRE ÖZEL ÖDÜLÜ – (MİLLİYET)

3- PANDEMİ İLE MÜCADELE KAHRAMANI – DR. FİLİZ GÜLTEKİN TIRTIR

4- VEFA ÖZEL ÖDÜLÜ - RUSYA ADINA: BAŞKONSOLOS ANDREY BURAVOV

TÜRKLER ADINA: BARIŞ CELEP CMC SAVUNMA SANAYİİ GENEL MD YRD İKRAM ÇELİK- ORMAN

YANGINLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MD İST. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

5- YILIN EN İYİ FOTOĞRAFI – (AA) MUSTAFA HASSANO

6- YILIN EN CESUR HABERİ – (DHA) DERYA EVREN İSMAİL HAKKI SEYMEN

7- YAŞAMA FARK ATANLAR ÖZEL ÖDÜLÜ: NİL MISIRLI (HABERİ YAPAN ERHAN ÖZTÜRK)

8 - YILIN EN İYİ KÖŞE YAZARI: MURAT BARDAKÇI (HABERTÜRK)

9 - YILIN EN BAŞARILI ERKEK GAZETE MUHABİRİ - MİLLİYET -GÖKHAN KARAKAŞ

10 - YILIN EN BAŞARILI KADIN GAZETE MUHABİRİ – HÜRRİYET -FULYA SOYBAŞ

11- YILIN EN BAŞARILI KADIN EKONOMİ GAZETECİSİ - TÜRKİYE GAZETESİ- CANAN ERASLAN

12- YILIN EN BAŞARILI ERKEK EKONOMİ GAZETECİSİ- (DÜNYA GAZETESİ) HAKAN GÜLDAĞ

13- YILIN EN BAŞARILI İNTERNET YAYINCISI – CÜNEYT ÖZDEMİR

14- YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI - TRTSPOR – %100 FUTBOL

15- YILIN EN İYİ TV GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI -ATV TATLI SERT- MÜGE ANLI

16- YILIN EN BAŞARILI KADIN EKONOMİ TV PROGRAMCISI – (NTV) BERFU GÜVEN

17- YILIN EN CESUR HABERCİSİ - HABERTÜRK – M. AKİF ERSOY

18- YILIN EN BAŞARILI ERKEK EKONOMİ TV PROGRAMCISI - BLOOMBERGHT- AÇIL SEZEN

19- YILIN EN BAŞARILI ERKEK SPOR PROGRAMCISI- BEIN SPORTS- GÜNTEKİN ONAY

20- YILIN EN BAŞARILI KADIN SPOR PROGRAMCISI - BEIN SPORTS – NAZLI CANYURT

21- YILIN EN İYİ KADIN MUHABİRİ –A HABER- MELİS COŞAN

22- YILIN EN İYİ ERKEK MUHABİRİ – STAR TV – MURAT USLU

23- YILIN EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU - STAR TV – NAZLI ÇELİK

24- YILIN EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU - KANAL D – DENİZ BAYRAMOĞLU

25- YILIN EN KAHRAMAN HABERCİSİ – İHA- MUSTAFA USLU

26- YILIN EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI – CNNTÜK – TARAFSIZ BÖLGE – AHMET HAKAN COŞKUN

27- YILIN EN ETKİLEYİCİ ÇEVRE VE DOĞA HABERİ – FOX TV – MERVE GÖRGÜN ( MUHABİR) KAZIM

GÖKÇE (KAMERAMAN )

28- YILIN EN ETKİLEYİCİ SPOR KAHRAMANI - METE GAZOZ

29- YILIN ENGEL TANIMAYAN KAHRAMANLARI - TÜRKİYE AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI

30- YILIN EN İYİ KALPLİ HABER KAHRAMANI –KADIN MUHTAR DİLEK DEMİR

31- YILIN EN FEDAKÂR KAHRAMANI - ELİF ŞANVER

32- İNSANLIĞA HİZMET ÖZEL ÖDÜLÜ - BİONTECH - ÖZLEM TÜRECİ – UĞUR ŞAHİN