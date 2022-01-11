“Haberin Kahramanları 2” ödülleri sahiplerini buldu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin
işbirliğiyle coşkulu bir şekilde kutlandı. Bu amaçla Güneşli’de bir otelde düzenlenen “Haberin
Kahramanları 2” isimli programda; siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimleri bir
araya geldi.
"Doğru haber yapan sizleri tebrik ediyorum"
Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada “Siz
değerli gazetecilerin kutsal bir görev yaptığını ifade etmek istiyorum. Zor şartlar altında gerçek ve
doğru habere ulaşma noktasında çaba sarf ettiğinizin farkındayız. Bilim ve teknolojinin geliştiği bir
süreçte sosyal medyada yalan haber furyasının cirit attığı; doğru haberden daha fazla pirim yaptığı
süreçte doğru haber yapan siz değerli dostları tebrik ediyorum” dedi.
Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan ise “İnsanların haber almak
hakkını gözetmek bir yana bunu yaparken öyle hassas dengeler gözetiyorsunuz ki bu dengeler bu
bayramı, bu günü bizler için ve sizler için anlamlı kılıyor” diye konuştu.
Geleceğin gazetecileri olmaya aday İletişim Fakültesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2021’de
yayınlanmış insanı umutlandıran haberlere konu olan kahramanlar ile fedakar, cesur ve başarılı
gazeteciler de gecede ödüllendirildi.
Ebediyen kalplerimizde kalacaklar
32 kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda ilk ödül tüm gazeteciler adına Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı tarafından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş’a verildi.
Ödülü meslektaşları adına alan Aktaş, programa emeği geçenlere teşekkür etti.
Vefa Özel Ödülü ise Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düşmesi sonucu 5’i Rus asker 3'ü Türk
olmak üzere hayatını kaybeden 8 kişi için verildi. Rus personel adına ödülü alan Rusya Federasyonu
İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, duygularını “Bu ödülün 14 Ağustos günü hizmetini yerine
getirirken ölen 5 kahraman Rus pilotu ile kahraman 3 Türk vatandaşına verilmesinden dolayı
minnettarız. Onlarla ilgili hatıramız her zaman ebediyen kalplerimizde kalacak” şeklinde ifade etti.
Ampute Milli Futbol Takımı’na ödül
Renkli görüntülere sahne olan gecede; Yılın En İyi Kalpli Haber Kahramanı ödülü, “Kimsenin çocuk
gelin olmasına izin vermeyeceğim” diyen Diyarbakırlı muhtar Dilek Demir’e, Yılın Engel Tanımayan
Kahramanları ödülü, üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’na,
Yaşama Fark Katanlar Özel Ödülü ise yaşama dört elle sarılarak başarılara imza atan engelli Nil Mısır’a
verildi.
32 kategoride ödül dağıtıldı
Ödülleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Prof. Dr. Ali Büyükaslan, AK Parti İlçe Başkanı
Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, sahiplerine takdim etti. Görev başında
olduğu için törene gelemeyen gazetecilerin de gönderdikleri videolu teşekkür mesajı yayınladı.
İşte 32 kategoride ödül alan haberin kahramanları, gazete ve televizyon dünyasının isimleri;
1 - MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - YAVUZ DONAT
2- ÇEVRE ÖZEL ÖDÜLÜ – (MİLLİYET)
3- PANDEMİ İLE MÜCADELE KAHRAMANI – DR. FİLİZ GÜLTEKİN TIRTIR
4- VEFA ÖZEL ÖDÜLÜ - RUSYA ADINA: BAŞKONSOLOS ANDREY BURAVOV
TÜRKLER ADINA: BARIŞ CELEP CMC SAVUNMA SANAYİİ GENEL MD YRD İKRAM ÇELİK- ORMAN
YANGINLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MD İST. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5- YILIN EN İYİ FOTOĞRAFI – (AA) MUSTAFA HASSANO
6- YILIN EN CESUR HABERİ – (DHA) DERYA EVREN İSMAİL HAKKI SEYMEN
7- YAŞAMA FARK ATANLAR ÖZEL ÖDÜLÜ: NİL MISIRLI (HABERİ YAPAN ERHAN ÖZTÜRK)
8 - YILIN EN İYİ KÖŞE YAZARI: MURAT BARDAKÇI (HABERTÜRK)
9 - YILIN EN BAŞARILI ERKEK GAZETE MUHABİRİ - MİLLİYET -GÖKHAN KARAKAŞ
10 - YILIN EN BAŞARILI KADIN GAZETE MUHABİRİ – HÜRRİYET -FULYA SOYBAŞ
11- YILIN EN BAŞARILI KADIN EKONOMİ GAZETECİSİ - TÜRKİYE GAZETESİ- CANAN ERASLAN
12- YILIN EN BAŞARILI ERKEK EKONOMİ GAZETECİSİ- (DÜNYA GAZETESİ) HAKAN GÜLDAĞ
13- YILIN EN BAŞARILI İNTERNET YAYINCISI – CÜNEYT ÖZDEMİR
14- YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI - TRTSPOR – %100 FUTBOL
15- YILIN EN İYİ TV GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI -ATV TATLI SERT- MÜGE ANLI
16- YILIN EN BAŞARILI KADIN EKONOMİ TV PROGRAMCISI – (NTV) BERFU GÜVEN
17- YILIN EN CESUR HABERCİSİ - HABERTÜRK – M. AKİF ERSOY
18- YILIN EN BAŞARILI ERKEK EKONOMİ TV PROGRAMCISI - BLOOMBERGHT- AÇIL SEZEN
19- YILIN EN BAŞARILI ERKEK SPOR PROGRAMCISI- BEIN SPORTS- GÜNTEKİN ONAY
20- YILIN EN BAŞARILI KADIN SPOR PROGRAMCISI - BEIN SPORTS – NAZLI CANYURT
21- YILIN EN İYİ KADIN MUHABİRİ –A HABER- MELİS COŞAN
22- YILIN EN İYİ ERKEK MUHABİRİ – STAR TV – MURAT USLU
23- YILIN EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU - STAR TV – NAZLI ÇELİK
24- YILIN EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU - KANAL D – DENİZ BAYRAMOĞLU
25- YILIN EN KAHRAMAN HABERCİSİ – İHA- MUSTAFA USLU
26- YILIN EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI – CNNTÜK – TARAFSIZ BÖLGE – AHMET HAKAN COŞKUN
27- YILIN EN ETKİLEYİCİ ÇEVRE VE DOĞA HABERİ – FOX TV – MERVE GÖRGÜN ( MUHABİR) KAZIM
GÖKÇE (KAMERAMAN )
28- YILIN EN ETKİLEYİCİ SPOR KAHRAMANI - METE GAZOZ
29- YILIN ENGEL TANIMAYAN KAHRAMANLARI - TÜRKİYE AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI
30- YILIN EN İYİ KALPLİ HABER KAHRAMANI –KADIN MUHTAR DİLEK DEMİR
31- YILIN EN FEDAKÂR KAHRAMANI - ELİF ŞANVER
32- İNSANLIĞA HİZMET ÖZEL ÖDÜLÜ - BİONTECH - ÖZLEM TÜRECİ – UĞUR ŞAHİN