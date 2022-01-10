Görme engelliler uçak kullandı

7-14 Ocak tarihleri arası anılan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Bağcılar Belediyesi,

engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Bağcılar

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yaptırdığı ankette görme engellilere “Hayaliniz nedir?” diye

soruldu. Ankette çıkan “Uçak kullanmak istiyorum” sonucu üzerine Feyzullah Kıyıklık Engelliler

Sarayı’nda eğitim alan ve çalışan görme engelliler, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ndeki pilot eğitim

merkezine götürüldü.

12 bin fitte uçtular

Görme engelliler, Airbus A320-200 Yolcu uçağının aynısı olan simülatöre bindiler. Kokpitte yerlerini

alan engelliler, 12 bin fit yükseklikte, kalkış yapmaktan uçak kontrol sistemlerinin kullanımına kadar

eğitmenler eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saat süren uçuş keyfinde katılımcıların kimi zaman

heyecanlandığı görüldü.

Taşlı bir yolda minibüsle ilerlemeye benziyor

Bu özel günde güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydeden engelli kursiyerlerden Mustafa Gürses, “Çok

değişik bir histi. Daha önce rüyalarımda sanal olarak uçağa binmiştim. Genellikle düşüyordum. Bu

yüzden uçak fobim oluşmuştu. Bu korkumu burada yendim. Türbülansa girince taşlı bir yolda

minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Tekrar aynı şekilde uçmak isterim” dedi.

Engeliler, kendilerine bu imkanı hazırlayan Başkan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.