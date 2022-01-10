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Görme engelliler uçak kullandı

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde eğitmenlerle birlikte kokpite geçen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı görme engelli kursiyerleri, simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saatlik uçuştan sonra uçak fobisini yendiğini söyleyen engelli Mustafa Gürses, duygularını “Türbülansa girince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim” şeklinde tarif etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2022 Pazartesi 15:22
Görme engelliler uçak kullandı
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7-14 Ocak tarihleri arası anılan &#39;Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası&#39;nda Bağcılar Belediyesi,
engellilik alanında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yaptırdığı ankette görme engellilere “Hayaliniz nedir?” diye
soruldu. Ankette çıkan “Uçak kullanmak istiyorum” sonucu üzerine Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda eğitim alan ve çalışan görme engelliler, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’ndeki pilot eğitim
merkezine götürüldü.
12 bin fitte uçtular
Görme engelliler, Airbus A320-200 Yolcu uçağının aynısı olan simülatöre bindiler. Kokpitte yerlerini
alan engelliler, 12 bin fit yükseklikte, kalkış yapmaktan uçak kontrol sistemlerinin kullanımına kadar
eğitmenler eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saat süren uçuş keyfinde katılımcıların kimi zaman
heyecanlandığı görüldü.
Taşlı bir yolda minibüsle ilerlemeye benziyor
Bu özel günde güzel bir deneyim yaşadıklarını kaydeden engelli kursiyerlerden Mustafa Gürses, “Çok
değişik bir histi. Daha önce rüyalarımda sanal olarak uçağa binmiştim. Genellikle düşüyordum. Bu
yüzden uçak fobim oluşmuştu. Bu korkumu burada yendim. Türbülansa girince taşlı bir yolda
minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Tekrar aynı şekilde uçmak isterim” dedi.
Engeliler, kendilerine bu imkanı hazırlayan Başkan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

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