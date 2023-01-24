Görme engelliler için sensörlü şapka yaptılar

Bağcılar Belediyesi tarafından 9 yıl önce hizmete sunulan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle “Erişilebilir Bilim” projesi kapsamında Teknoloji Sınıfı açıldı. Uzman isimlerin eğitim verdiği kursiyerler, teknolojiyi kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak buluşlar da yapıyorlar.

Tehlike arz eden nesnelere 1 metre kala uyarı veriyor

15 kişilik sınıfın en son yaptığı çalışmalardan biri de Sensörlü Şapka oldu. Araç sensöründen etkilenilerek tasarlanan şapkanın üst kısmında elektronik devre bulunuyor. Ultrasonik sensörler kullanılan şapkayı takan görme engelli kişi, evde veya yolda yürürken önüne çıkan tehlikeyi önceden fark ediyor. Tabela, ağaç ve benzeri tehlike arz eden nesnelere 1 metre kala sensör devreye girerek alarm veriyor. Engellilerin rahatsız olmaması için de alarm sesi yerine melodi kullandılar.

Engelliler zorlukla karşılaşmayacak

Çalışmayı yapan engellileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kursiyerlerimizin böyle bir şeyi düşünmesi ve hayata geçirmesi hakikaten bizleri çok mutlu etti. Şapka sayesinde görme engellilerimiz hiçbir zorlukla karşılaşmayacaklar" dedi.

Kullanıma hazır hale gelen şapkalar, görme engelli kursiyerlere dağıtıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)