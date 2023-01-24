banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.366,52
ALTIN
1.170,06
DOLAR
18,81
STERLİN
23,17
EURO
20,46
Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu İçin Kartal’da Anlamlı Anma
Son Dakika
Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu...
1 Milyon İşçi Solucan Organik Atıkları Dönüştürüyor!
Son Dakika
1 Milyon İşçi Solucan Organik...
Ülkemizde her 4 kişiden biri uykusuz !
Son Dakika
Ülkemizde her 4 kişiden biri...
İstanbul Halkı Melen'in Tamamlanmasını Bekliyor
Son Dakika
İSTANBUL MELEN’İN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR (ARŞİV...

Görme engelliler için sensörlü şapka yaptılar

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda kursiyerler, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka yaptı. Engelliler, herhangi bir cisime 1 metre kala şapkadaki sensörün uyarıcı sesle birlikte tehlikeden korunmuş oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ocak 2023 Salı 12:39
Görme engelliler için sensörlü şapka yaptılar
banner171

Bağcılar Belediyesi tarafından 9 yıl önce hizmete sunulan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle “Erişilebilir Bilim” projesi kapsamında Teknoloji Sınıfı açıldı. Uzman isimlerin eğitim verdiği kursiyerler, teknolojiyi kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak buluşlar da yapıyorlar.

Tehlike arz eden nesnelere 1 metre kala uyarı veriyor

15 kişilik sınıfın en son yaptığı çalışmalardan biri de Sensörlü Şapka oldu. Araç sensöründen etkilenilerek tasarlanan şapkanın üst kısmında elektronik devre bulunuyor. Ultrasonik sensörler kullanılan şapkayı takan görme engelli kişi, evde veya yolda yürürken önüne çıkan tehlikeyi önceden fark ediyor. Tabela, ağaç ve benzeri tehlike arz eden nesnelere 1 metre kala sensör devreye girerek alarm veriyor. Engellilerin rahatsız olmaması için de alarm sesi yerine melodi kullandılar.

Engelliler zorlukla karşılaşmayacak

Çalışmayı yapan engellileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kursiyerlerimizin böyle bir şeyi düşünmesi ve hayata geçirmesi hakikaten bizleri çok mutlu etti. Şapka sayesinde görme engellilerimiz hiçbir zorlukla karşılaşmayacaklar" dedi.

Kullanıma hazır hale gelen şapkalar, görme engelli kursiyerlere dağıtıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağcılarlılarla Buluştu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bağcılarlılarla Buluştu
Otistik Yazar Birsen Başar, Bağcılar’da Otizmi Anlattı
Otistik Yazar Birsen Başar, Bağcılar’da Otizmi Anlattı
Bağcılar Belediyesi, Emniyete 10 Motosiklet Hibe Etti
Bağcılar Belediyesi, Emniyete 10 Motosiklet Hibe Etti
Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti
Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti
EYT’lilere Çay, Çorba ve Kek İkramı
EYT’lilere Çay, Çorba ve Kek İkramı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169