Gençlerin gündemi tasarruf

Türkiye genelinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Bağcılar Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği fuarın açılışı gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen fuarın açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı. Kurdele kesilmesinin ardından davetliler, edebiyat, kültür, teknoloji, tasarım ve bilimsel çalışmaların yer aldığı projeleri inceleyip bilgi aldı. Bernoulli İlkesi’nden Doğada Bitmeyen Enerji Kaynakları’na kadar farklı konuların işlendiği fuarda gençlerin projelerinin çoğunda tasarrufa yer verdikleri görüldü.

Suyun yüzde 70’i banyo ve tuvalette kullanılıyor

“Olay Gayet Kolay, Kolay Ekonomi” isimli projede küçük tasarruflarla anlamlı birikimler elde edilebileceğini belirten gençler, bu iddialarını enflasyon, mevduat faizi ve BİST üzerinden sayısal veriler kullanarak destekliyor. “Su Tüketimini Azaltan Hamleler” başlıklı araştırmada ise “Evde kullanılan suyun yüzde 70’i banyo ve tuvalete gidiyor” diyen gençler, çözüm yollarından biri olarak şunu sundu: “Ekonomik duş başlığı kullanabiliriz. Mesela 5 dakikada 100 litre su harcıyorsak bu duş başlığıyla 45-60 litre arası su harcaya biliyoruz. Aparat suyun yoğunlaşarak daha tazyikli ve tasarruflu akmasını sağlıyor.”

Öğrencilerin bakış açılarını ve projelerini çok beğendiğini söyleyen Çağırıcı, bilimle uğraşan, yenilikler ortaya koyan gençleri tebrik etti.