Gençler TYT provası yaptı

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar’da YKS’ye hazırlanan gençler

için bir deneme sınavı düzenlendi. Bu amaçla bugün saat 10.00’da ilçedeki liselerde yapılan sınava 12.

sınıf öğrencileri katıldı. Gerçeğe en uygun şekilde hazırlanan soru kitapçıkları dağıtılan 8 bin aday, en

yüksek puanı alabilmek için 165 dakika ter döktü. Deneme sınavında öğrenciler hem heyecanlarını

yenmiş oldu hem de sınavlara kısa süre kala eksiklerini görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme

imkanı buldu.

Her zaman onlara destek oluyoruz

Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin sınav stresini azaltarak başarılı olmaları için böyle bir sınav

yaptık. Onlar için bir anlamda prova oldu. Soru çözme alışkanlıklarını da artırmış oldular. İnşallah

deneme sınavlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

8 bin test kitabı dağıtılmıştı

Öte yandan Bağcılar Belediyesi, 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 18 Haziran 2022 tarihinde

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına

girecek öğrencilere deneme sınavları içeren kitap desteğinde bulunmuştu. Bu kapsamda ilçedeki

liselerde okuyan son sınıf öğrencileri için toplam 8 bin adet kitap dağıtılmıştı.