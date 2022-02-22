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Gençler TYT provası yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle 8 bin öğrencinin katıldığı gerçeğe en yakın formatta TYT (Temel Yeterlilik Testi) deneme sınavı yapıldı. TYT öncesi prova niteliğinde olan sınavda ter döken üniversite adayları, bu sayede kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 11:17
Gençler TYT provası yaptı
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Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar’da YKS’ye hazırlanan gençler
için bir deneme sınavı düzenlendi. Bu amaçla bugün saat 10.00’da ilçedeki liselerde yapılan sınava 12.
sınıf öğrencileri katıldı. Gerçeğe en uygun şekilde hazırlanan soru kitapçıkları dağıtılan 8 bin aday, en
yüksek puanı alabilmek için 165 dakika ter döktü. Deneme sınavında öğrenciler hem heyecanlarını
yenmiş oldu hem de sınavlara kısa süre kala eksiklerini görme, kendilerini ölçme ve değerlendirme
imkanı buldu.
Her zaman onlara destek oluyoruz
Gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimizin sınav stresini azaltarak başarılı olmaları için böyle bir sınav
yaptık. Onlar için bir anlamda prova oldu. Soru çözme alışkanlıklarını da artırmış oldular. İnşallah
deneme sınavlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.
8 bin test kitabı dağıtılmıştı
Öte yandan Bağcılar Belediyesi, 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. 18 Haziran 2022 tarihinde
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına
girecek öğrencilere deneme sınavları içeren kitap desteğinde bulunmuştu. Bu kapsamda ilçedeki
liselerde okuyan son sınıf öğrencileri için toplam 8 bin adet kitap dağıtılmıştı.

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