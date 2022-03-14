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Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden doğan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı Bağcılar’da liseli gençlerin düzenlediği bir programla kutlandı. Öğrenciler, şiir okumaları, oratoryo ve gösterilerle İstiklal Marşı’nın heyecanını, coşkusunu en iyi şekilde yansıttılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 14:10
Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı
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12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yıldönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir tören düzenlendi. Programa; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İnancı ve yenilmezliğin açıkça beyanı

Yaptığı konuşmada İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin bin yıllık destanının özlü ve sözlü ifadesi olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Yılmaz, “İstiklal Marşı, milletimizin tam anlamıyla varoluş manifestosu ve evrensel özgürlük direniş bildirisidir. İstiklal Marşı sadece törenlerde okunan bir ulusal şiir değildir. Aynı zamanda inancın, azmin ve yenilmezliğin açıkça beyanıdır” dedi.

Ayakta alkışladılar

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Dr. Naci Ekşi Anadolu Lisesi öğrencileri, bugüne özel hazırladıkları etkinlikleri sergiledi. Şiir okumalarıyla açılış yapan öğrenciler, İstiklal Marşı Oratoryosu ve “İstiklal Mücadelesinin Büyük Kahramanları” adlı gösteriyi sundu. Gençlerin İstiklal Marşı’nı anlatırken yaşadıkları heyecan ve coşku izleyenler tarafından çok beğenildi. Program sonunda davetliler, öğrencileri ayakta alkışladı.


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