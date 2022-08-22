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Gençler, Duygularını Müzenin Anı Defterinde Paylaşıyorlar

Bağcılar Belediyesi TaceddinDergahı’nda açılan hatıra defterinde ziyaretçiler, milli şair Mehmet Akif Ersoy ve müzeyle düşüncelerini kaleme alıyor. Anı defterinin bazı sayfalarında ise gençlerin hayallerine ve duygusal paylaşımlara yer verdiği görülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:27
Gençler, Duygularını Müzenin Anı Defterinde Paylaşıyorlar
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Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergâhı Müzesi, 11 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. Mehmet Akif ile ilgili olarak Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşyaların da sergilendiği müze, Türkiye’nin en zengin Mehmet Akif Ersoy Müzesi olma özelliğini taşıyor. Akif’e ait milletvekili olduğu dönem meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık. Müzede, ayrıca Akif’in ailesine gönderdiği el yazması mektupları ve şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları yer alıyor.

Vefamızı en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz

İlçenin merkezinde bulunan müze, yılın her dönemi yurt içinden ve dışından ilgi görüyor.Çoğunluğu öğrenci olan ziyaretçiler, müzeyi gezdikten sonra çıkış bölümünde bulunan anı defterini imzalıyor. Kimi müzeyle ilgili beğeni ve yorumlarını kimileri de milli şair Mehmet Akif Ersoy’la ilgili düşüncelerini kaleme alıyor. Anı defterinin içinde gençlerin duygusal paylaşımlar da yaptığı görülüyor. Kimi arkadaşlarına karşı kırgınlığını kimi de hayallerini anlatıyor.

Bütün vatandaşları müzeyi gezmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Milli şairimiz Mehmet Akif’e olan vefamızı buradaki müzemizde en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Müzeyi gezerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Bu heyecanı yaşamanız için sizleri de müzemize bekliyoruz” dedi.

“Voleybolcu olmak istiyorum, hayatta herkese başarılar”

Genç, yaşlı, çocukların düşüncelerini paylaştığı anı defterinde şu ifadeler yer alıyor:

“Hocamızın sayesinde geldik. Gerçekten tarihi gördük. Hocamıza teşekkür ederiz”

“Ünlü şairimize kucak dolusu selamlar olsun. Rabbim onun gibi ilimli biryerler yetiştirmemizi nasip etsin”

“Çok güzel ve çok anlamlı bir yer. Yüzyıllar boyunca korunması dileğiyle”

“Büyük düşünür ve şair Mehmet Akif Ersoy’a rahmet ve dua ile. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz”

“Voleybolcu olmak istiyorum, hayatta herkese başarılar”

“Cidden bu hayatta hiç kimseye güven olmuyor. Güvendiğiniz kişiler bile size kazık atabiliyor. Dost kara günde belli olur”

“Gitme ey bülbül beraber oturup ağlaşalım”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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