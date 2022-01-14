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Gençler başkan Çağırıcı ile “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden davet ettiği 120 gençle birlikte Trabzon’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi. Filmi çok beğendiğini söyleyen Çağırıcı, “Şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film, bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlatıyor” dedi. Filmi izleyen davetlilerden Yusuf Yıldız ise “Film bize kardeş olmayı öğretiyor. Bir kez daha vatanın her şeyden önce geldiğini Eren sayesinde anladık” şeklinde konuştu. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 10:44
Gençler başkan Çağırıcı ile “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi
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Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmişti. İlk günden itibaren gişe rekorları kıran film için Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medya üzerinden bir organizasyon düzenledi.

Şehitlerimizle gurur duyduk

Bu kapsamda internet üzerinden paylaşılan formu dolduran ilk 120 genç Bağcılar Site Sineması’nda buluştu. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da vatandaşlarla birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Filmi çok beğendiğini dile getiren Başkan Çağırıcı, “Film her sahnesiyle çok güzeldi. Eren ile komutanımızın hikayesini izlerken duygulandık ve şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gözyaşlarıma hakim olamadım

Filmi izleyen davetlilerden Yusuf Yıldız ise duygularını şu şekilde ifade etti: “Film bize kardeş olmayı öğretiyor. Bir kez daha vatanın her şeyden önce geldiğini Eren sayesinde anladık. Filmde gözyaşlarıma hakim olamadım. İyi ki Varsın Eren.”

Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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