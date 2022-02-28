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Gençler 28 Şubat’ı yakından tanıdılar

28 Şubat postmodern darbenin 25. yıldönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminere katılan tarihçi Erdoğan Coşdan, gençleri tanığı olduğu o dönemde yolculuğa çıkardı. İrtica çıkacağı ve demokrasinin biteceği söylenerek darbeye zemin hazırlandığını belirten Coşdan, “28 Şubat’la meclisi, yargıyı, milletin egemenliğini rafa kaldırdılar” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 16:37
Gençler 28 Şubat’ı yakından tanıdılar
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Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 1997'deki 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin 25. yılında Bağcılar Belediyesi, özel bir program düzenledi. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen seminere katılan tarihçi yazar Erdoğan Coşdan, gençlere dönemin şartlarını, darbe hazırlıklarını ve amacını anlattı.

Milletin egemenliğini rafa kaldırdılar

Darbelerin bir görünen bir de arka perdesi olduğunu söyleyen Coşdan, “İhtilallerden, ekonomik krizlerden bunalmış olan ülkemizde 1995’de seçim yapıldı. 6 milyondan fazla oy alan Refah Partisi birinci parti olarak iktidara geldi ve sonra hükümet kurdu. Ancak birileri medyayı, dernekleri, YÖK’ü, üniversiteleri yanlarına alarak ülkede irticanın çıkarılmak istendiğini demokrasinin elden gideceğini söyleyerek postmodern darbe yaptı. 6 milyonun oyunu çöpe attılar. 28 Şubat’la meclisi, yargıyı, milletin egemenliğini rafa kaldırdılar. Her şeyin sebebi senin benim büyümemde. Türkiye’de darbeler neden var? Sizden çalmak için nesilleri yok etmek için var. Sizden ricam şu. Gözünüzü kulağınızı açın ve okuyun” dedi.

Gençlerin ilgiyle izlediği programda Coşdan, döneme dair anılarını da paylaştı.


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