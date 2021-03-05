Geleceğin Mucidi Bağcılar’dan Çıktı

“Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla” vizyonu doğrultusunda Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Samsung Electronics Türkiye iş birliğinde yaptığı Geleceğin Mucitleri yarışmasının bu yıl 7.’si “Solve For Tomorrow” ismiyle düzenlendi. Çocuklara bilimi sevdirmek, yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek, temel becerilerini geliştirmek ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleşen organizasyona 56 şehirden 320 resmi ve özel okul katıldı. Bilim dünyasının çok önem verdiği yarışmada Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 13 yaşındaki Kerem Gelir de “Paniğini Maskele” projesiyle iştirak etti.

Uzman isimlerden oluşan jüri seçti

“Solve for Tomorrow” bilim yarışmasına gönderilen sunum ve projeler; Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Önder Küçükerman, Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü Kaan Dericioğlu, Samsung Türkiye Pazarlama Şefi Ömer Barış Gökpınar, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Samsung Electronics Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Sibel Hür, Hikaye Anlatıcı Barış Özcan gibi alanında uzman isimlerin oluşturulduğu jüri tarafından değerlendirildi.

Birçok hastaya umut olacak

En iyilerin mücadele ettiği yarışmada Kerem Gelir’in başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşayan bütün hastalıklarda kullanılabilecek “Paniğini Maskele” projesi birinciliğe layık görüldü. Başarısından dolayı Kerem’i tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Enderunlu öğrencimiz Kerem, bilgisini, enerjisini kullanarak bilim alanında çok güzel bir adım attı. Projesi birçok hastaya umut olacak nitelikte. Böyle yavrularımız sayesinde yarınlardan umutluyuz. Geleceğe çok güzel bir dünya bırakacaklarına inanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bana inanan herkese teşekkür ederim

Elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kerem, “Panik atak insanların çoğunda olan bir rahatsızlık. Son zamanlarda virüsle daha da arttı. Umarım projeyi hayata gçiririm ve insanların işine yarayan bir iş ortaya koymuş olurum. İleride cihazın patentini almayı da düşünüyorum. Bu yolda bana yardım eden belediye başkanıma, hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Bana inandılar ve destek oldular” dedi.

Cihazın özellikleri neler?

Proje hocası Ayşe Kara Aydın da Paniğini Maskele ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Panik atak halinde insanlar çok hızlı nefes alıp verdikleri için vücutta çok fazla oksijen miktarı artıyor. Buna bağlı olarak baygınlık veya baş dönmesi yaşanıyor. Yakınlarımdan da panik atak olanlar var. Onlardan biliyorum. Bu çalışmamda olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçmeyi amaçladık. Nefes kontrolü yapan bir cihaz yapmaya kara verdik. Şimdilik prototipini oluşturduğumuz cihaz şu şekilde çalışıyor. ‘Panik atak anında kişi, maskeyi takıyor ve cihazın ekranından iletilen komutlara uyarak belirtilen sürede belirtildiği miktarda nefes alıp veriyor. Çok hızlı nefes almayı engelliyor nefes kontrolünü sağlıyor. İnşallah panik atak dışında nefes sorunu yaşanılan her hastalıkta bu cihaz kullanılabilecek”