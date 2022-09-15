Gelece Partisi Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Mertcan Oldu

Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak Yakup Mertcan Kaplan atanmıştır. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan tören ile atama belgelerini İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in elinden aldı. Törende Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Ahmet Demir’de katıldı.

Yakup Mertcan KAPLAN Kimdir?

Bağcılar ilçesinde dünyaya gelen Kaplan ilk orta ve lise eğitimini Bağcılarda tamamladıktan sonra, üniversite eğitiminin bir kısmını yurt dışında geri kalan kısmını da İstanbul Altunbaş üniversitesinde tamamlamıştır. 2016 Yılında Kaplan Sürücü Kursu CEO’luğu, 2017 İASKF Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017 Ruba Fed Yönetim Kurulu üyesi, 2021 Remline Gayrimenkul Limited Şirketini kurdu ve 2022 Florya Spor Kulübü yönetim kurulu Başkanlığına seçildi. Yakup Mertcan Kaplan evli ve 1 çocuk babasıdır.