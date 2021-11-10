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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. Yılında Bağcılar’da düzenlenen etkinlikle anıldı. Gençler Atatürk’e olan özlemlerini okudukları şiirler, sergiledikleri oratoryo ve söyledikleri şarkılarla dile getirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 12:23
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı
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Türk Milletinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk konulmasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törenin ardından Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir program gerçekleştirildi. Konuşmasında Atatürk’ün yıkılan bir imparatorluğu ve dağılan bir milleti toparladığını söyleyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Atatürk ve silah arkadaşları sadece Cumhuriyeti kurmakla kalmadı. Modern dünyanın ve hepimizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmamız noktasını hedef gösterdi” dedi. 

Dünya var oldukça Cumhuriyet de var olacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Küllerinden yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andık. Cumhuriyetimizi ilelebet sürdürecek olan bu çocuklarımızı gençlerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah dünya var olduğu sürece Cumhuriyetimiz var olacak” diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatan adına yaptığı hizmetlerden gelecek nesilleri haberdar etmeli, çok büyük zorluklar içerisinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ve kurulan Cumhuriyet’in değerini daha iyi anlatmamız gerekir.”

Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler, şiir, oratoryo gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarından oluşan müzik dinletisi sundu. Ayrıca 10 Kasım nedeniyle ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmada kompozisyon, şiir ve resim dalında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi.

Anma etkinliklerine; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Garnizon Komutanlığı’nı temsilen Topçu Yarbay Murat Payas, İlçe Müftüsü Celal Büyük, kamu kurumlarının birim amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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