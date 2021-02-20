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Gazeteci Sayar Başkanlığa Aday Oluyor

Güneşli Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Sayar Trakyalı hemşerilerinden gelen yoğun baskı ve isteğe kayıtsız kalmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Şubat 2021 Cumartesi 14:19
Gazeteci Sayar Başkanlığa Aday Oluyor
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Gazeteci Sayar Ocak ayında yapılması gerekirken pandemiden dolayı ertelenen Güneşli Trakyalılar Derneği'nin olağan kongresinde hemşehrilerinin isteği üzerine sosyal medya hesaplarından başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Gazeteci Mithat Sayar " Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim bugüne kadar hiç bir yere hiç bir makama aday olmadım. Geçmiş dönemlerde 3 dönem başkan yardımcısı olarak görev yaptığım Güneşli Trakyalılar Derneğinin üyelerinin hemşerilerimin isteğiyle başkanlığa aday oluyorum" dedi.
Gazeteci Sayar "Neden aday olduğumu, hangi projeler gerçekleştireceğimi anlatacağım bir basın toplantısı düzenleyeceğim, burada gazeteci meslektaşlarım vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.
Sayar "Biz büyük bir aileyiz. Birlikte güçlüyüz. Birlikte yöneteceğiz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Projelerimiz ile hemşerilerimizin huzuruna çıkacağız" dedi.
Güneşli Haber Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Sayar hâli hazırda Bağcılar Güneşli Spor Kulübü Başkanlığını beş yıldır sürdürüyor. Bağcılar Gazeteciler Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformunun 2011 yılında kurucuları arasında yer alıyor ve burada görevi devam ediyor. Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı olarakta dört yıldır görev yapan Gazeteci Mithat Sayar bir çok STK üyeliği ve yöneticiliği bulunuyor.
Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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