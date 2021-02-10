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Fırtına Afetine İlk Müdahale Belediyeden

İstanbul’da dün gece etkili olan şiddetli fırtınada zarar gören ilçe sakinlerine ilk yardım elini Bağcılar Belediyesi uzattı. Bütün birimler teyakkuza geçtiği çalışmalarda; sokaklar, devrilen ağaç ve uçan çatı enkazları kaldırılıp temizlenirken trafiğin aksamaması için önlemler de alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:22
Fırtına Afetine İlk Müdahale Belediyeden
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İstanbul'da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürmüştü. Fırtına afetinden Bağcılar’da olumsuz etkilendi. İlçe genelindeki 37 binanın çatısı uçarken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi yollar kapandı. Fırtına sebebiyle araçlarda da maddi hasar oluştu.

İlçe sakinlerine yardım eli uzatıldı

Olayın yaşandığı ilk dakikalarda Bağcılar Belediyesi ekipleri harekete geçti. Gerek çağrı merkezine gelen ihbarlar gerekse sosyal medya üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda ekipler ilçe sakinlerine yardım eli uzattı. Müdahalede hızlı davranarak vatandaşların yanında olan ekiplerin gece başlayan çalışması gün boyu da devam etti.

Sokaklar enkazdan temizlendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin devrilen ağaçları yerlerinden kaldırmasıyla kapanan yollar açıldı ve araç trafiği normale döndü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli de sokakları çatılardan, kiremit ve tahta parçalarından temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını yürüttü. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de trafiğin aksamaması için hem kontrollü geçişleri sağladı hem de uçan çatı kalıntıları, zarar gören araçlar ve baca devrilmeleriyle ilgili raporları tuttu.

Fırtınadan Bağcılar’ın da olumsuz etkilendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mesai arkadaşlarımız fırtınadan hemen sonra hemşehrilerimizin yardımına koştu. Gayretli bir şekilde çalışarak her şeyi normale döndürdüler. Herkese geçmiş olsun” dedi.

Belediye ekiplerinin dün gece başlayan çalışmaları devam ediyor.

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