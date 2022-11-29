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Filistinli Meryem’in Hikayesi Bağcılar’da Sahnelendi

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenen, Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir mesafede oturan Meryem Ebu Najma'yı evinden çıkarmak için yapılan baskıları konu alan “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.Duygusal anların yaşandığı salonda oyunu izleyen 500’e yakın sanatsever gözyaşlarını tutamadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 09:52
Filistinli Meryem’in Hikayesi Bağcılar’da Sahnelendi
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Bağcılar Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında dün akşam ilçe sakinlerini “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” tiyatro oyunuyla buluşturdu. Oyunu izlemek isteyen 500’e yakın kişi Başkanlık Konferans Salonu’nu tıklım tıklım doldurdu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Sanatseverler gözyaşlarını tutamadı

Nurdan Albamya İnce, kendi yazıp oynadığı tek kişilik oyunda seyirciyi Filistin hakkında konuşmaya çağırdı. Gerçek bir hikayeye dayanan ve Mescid-i Aksa’ya çok yakın bir mesafede oturan Meryem Ebu Najma’ya evinden çıkması için yapılan baskıları konu edinen oyunu izleyenler gözyaşlarına boğuldu.

Bu, Kudüs’te yaşananların bir panoraması

Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda sanatseverler, oyuncu İnce’yi ayakta dakikalarca alkışladı. İlgiden memnun kaldığını söyleyen İnce, oyunla ilgili olarak şunları söyledi: “Mescid-i Aksa’ya çok kısa bir mesafede evi bulunan Filistinli Meryem Ebu Najma’nın bir haberini görmüştüm. Bununla alakalı yazmaya başladım. Onun haklı mücadelesine yine Filistin’de yaşanan bütün zulümleri de ekleyerek 75-80 dakikalık bir oyun yaptık. Bu aslında Kudüs’te yaşananların bir panoraması. Gerçekten bu bizim sahnede oynadığımız her şey yaşanıyor. Bunları da halkımız biliyor ama biz tekrar hatırlatmak istedik. Kalplere dokunduğumuzu düşünüyorum. Kalplere dokunmasaydık seyircilerimizin gözünden yaşlar akmazdı. Onların kalplerinde bir yara olduğu için gözyaşları aktı.” İnce, kendilerine kapılarını açan ve oyunun sergilenmesini sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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