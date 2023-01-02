banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.661,10
ALTIN
1.103,15
DOLAR
18,76
STERLİN
22,63
EURO
20,06
Yeni Yılın İlk Günü Zinde Olmanın 7 Formülü!
Yeni Yılın İlk Günü Zinde...
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte Böyle Çalındı
Karabat: Halkın Piyango Hayalleri İşte...
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı

EYT’lilere Çay, Çorba ve Kek İkramı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklamaların ardından Bağcılar’da yaşayan vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) önünde kuyruk oluşturdu. Bağcılar Belediyesi de soğuk havada sırada bekleyen emekli adaylarına çay, çorba ve kek ikramında bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:38
EYT’lilere Çay, Çorba ve Kek İkramı
banner171

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından bugün büyük bir hareketlilik yaşandı. Askerlik, doğum borçlanması ve prim gün sayısını öğrenmek isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına akın etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Uzun kuyruklar oluştu

Bağcılarlılar da sabah erken saatlerde SGK binasının önünde sıraya girdi. Her geçen dakika sayıları artan heyecanlı emekli adayları, uzun kuyruk oluşturdu. Yoğunluğun yaşanması üzerine de Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Dilekçelerini dolduran vatandaşlar, işlemlerini yapmak için sırayla binaya girdiler.

Hayırlı olsun dileğinde bulundu

Bağcılar Belediyesi de soğuk havada sırada bekleyen EYT’lileri yalnız bırakmadı. Belediyepersoneli, mobil araçtan sırada bekleyenlere çay, kek ve çorbaikramında bulundu. Vatandaşları ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onlarla sohbet edip hayırlı olsun dileğinde bulundu. Emekli adayları hem ziyaretinden hem de ikramlarından dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti
Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti
Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergâhı Müzesi’nde Anıldı
Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergâhı Müzesi’nde Anıldı
Andican Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Bağcılar’da Dev Konser
Andican Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Bağcılar’da Dev Konser
Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı Müzesi’nde Anılıyor”
Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı Müzesi’nde Anılıyor”
Başkan Abdullah Özdemir’e Doğum Günü Sürprizi
Başkan Abdullah Özdemir’e Doğum Günü Sürprizi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169