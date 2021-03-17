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Evdeki Riskleri Azaltmak İçin Tehlike Avı Yapın

Afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. Programda “Tehlike Avı”nın önemine değinen eğitmen Şeyda Taşan, “Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2021 Çarşamba 12:37
Evdeki Riskleri Azaltmak İçin Tehlike Avı Yapın
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmiş ve tüm illerde “Afet Eğitim Seferberliği” başlatılmıştı. Bu kapsamda afet farkındalığının artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi personeline “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen seminerde eğitmenler Şeyda Taşan ile Hande Demir sunum yaptı. Eğitmenler, heyelan, sel, çığ gibi durumlarda yapılması gerekenler, deprem öncesi-sırası-sonrası yapılacaklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye, toplanma, acil durum telefon numaraları, afet ve acil durum çantası gibi farklı hususlarda bilgiler aktardı.

Bana neler zarar verebilir?

“Tehlike Avı” konusu üzerine konuşan Taşan, “Olası bir afet anında evinizde tehlike oluşturacak eşyaların sizlere zarar vermemesi için bunların tespit edilip verebileceği zararların engellenmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir.  Tehlike avı olarak tanımladığımız bu durumda riskleri en kısa zamanda önerilen şekilde azaltmanız gerekmektedir. Tehlike öncesinde ‘Bana neler zarar verebilir?’ diye düşünüyorum. Bunları belirledikten sonra azaltma, yer değiştirme ve sabitleme olarak üç farklı yöntem uyguluyoruz. Evde bulunan ve tehlike arz eden eşyaları size zarar vermemesi için azaltın, yerini değiştirin ya da sabitleyin. Tehlike avı yapın evdeki riskleri azaltın. Böylece olası tehlikeler en başından ortadan kaldırılabilir” dedi.

Burada öğrendiklerini ailelerine anlatıyorlar

İstanbul’un deprem bölgesinde olduğu için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca, toplumda afetler konusunda farkındalığının geliştirilmesi, afetlerde risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla başlatılan eğitimlerimiz devam ediyor. Personelimiz burada öğrendiklerini ailelerine anlatarak hem kendilerini hem de sevdiklerini koruma yolunda önemli bir ilerleme sağlıyor” dedi.

“Afet Farkındalık Eğitimi” 16-17-18 Mart 2021 tarihleri arasında tüm müdürlüklerde görevli personelin katılımıyla devam edecek.

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