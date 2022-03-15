banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.079,38
ALTIN
911,47
DOLAR
14,74
STERLİN
19,27
EURO
16,16
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

Evdeki malzemelerle organik oyun hamuru yapıyorlar

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Çocuk Gelişimi kursiyerleri, un ve tuz kullanarak evlerinde organik oyun hamuru yapmayı öğrendi. Hem ekonomik hem de güvenli olan oyun hamurlar, farklı şekiller verilip fırınlandıktan sonra anahtarlık, kolye ve biblo olarak da değerlendirilebiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 14:41
Evdeki malzemelerle organik oyun hamuru yapıyorlar
banner171

Bağcılar’da kadınların ikinci adresi haline gelen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, herkesin ilgi alanına uygun kurs hizmeti sunuyor. Ebeveyn ve öğretmen adaylarının tercih ettiği sınıfların başında ise Çocuk Gelişimi geliyor. 25 kişilik sınıftaki kadınlar son günlerde “Organik Oyun Hamuru” eğitimi almaya başladı. Çocuk Gelişimi Öğretmeni Gülşen Dişkaya’nın verdiği bilgiler doğrultusunda kursiyerler, un ve tuz gibi her evde bulunan malzemeleri kullanarak organik oyun hamuru yapıyor. Karışımın içine zerdeçal, maydanoz ve ıspanak suyu katılarak da rengarenk hamurlar elde ediliyor.

Anahtarlık, kolye ve biblo da yapabilirsiniz

Kursta sadece akademik olarak bilgilerin yanında malzemelerde tasarladıklarını söyleyen Dişkaya, “Günümüzde oyun hamurlarına çok fazla kimyasal madde katılıyor. Bu da çocuklarımız için zararlı olabiliyor. Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmamak ve ev ekonomisine destek olmak amacıyla günlük malzemelerden organik oyun hamuru yapıyoruz. Evde yaptığınız oyun hamuru, bir yandan çocuklarınızın zihnini geliştirirken diğer yandan zararlı madde içermediği için gönlünüz daha ferah olacak” dedi.

Ayrıca hamurlar, değişik şekiller verilip fırınlandıktan sonra anahtarlık, kolye ve biblo olarak da kullanılabiliyor.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerin gündemi tasarruf
Gençlerin gündemi tasarruf
Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü
Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü
Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı
Gençler, İstiklal Marşı’nın heyecanı ve coşkusunu paylaştı
Başkan Çağırıcı tuzlama aracını kullandı
Başkan Çağırıcı tuzlama aracını kullandı
Bağcılar’da kar çileye dönüşmedi
Bağcılar’da kar çileye dönüşmedi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169