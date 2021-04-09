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Ev Hanımları Resim Sergisi Açtı

Bağcılar’da hiç çizim yapmamış ev hanımları, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde aldıkları 3 aylık eğitim sonrasında profesyonellere taş çıkaracak nitelikte eserler ortaya koydu. Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel 38 yağlı boya tablo, açılışı yapılan fuaye salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 14:40
Ev Hanımları Resim Sergisi Açtı
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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 24 kadın resim eğitimi alıyor. Bugüne kadar hiç çizim amaçlı eline kalem almamış olan kursiyerlere öncelikle karalama yöntemiyle çizim yapımı gösteriliyor. Çizim oturtma işleminin ardından yağlı boyaya geçiliyor. 3 ay süren zorlu ama zevkli derslerin sonunda kursiyerlerin yoğun emekleri sonucu ortaya çıkan çalışmalardan oluşan sergi hazırlandı.

Başarının Resmini Yaptılar

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nin fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de katıldı.  Manzara, hayvan, çiçek ve soyut çalışmalardan oluşan 38 eserin yer aldığı sergi, profesyonelleri aratmadı. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Kaymakam Eldivan, resimleri çok beğendiğini söyleyip kursiyerleri tebrik etti.

Eserleri inceledikten sonra sahiplerinden bilgi alan Başkan Çağırıcı ise “Kursiyerlerimizi emeklerinden dolayı kutluyorum. Tabloların hepsi birbirinden güzel. Adeta azmin ve gayretin sonundaki başarının resmini yapmışlar” dedi.

İki hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak yağlı boya sergisinde ziyaretçiler, beğendikleri resmi de satın alabilecek.

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