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Engellilerin Biyonidamik Tarım Heyecanı

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencileri, Çatalca’da en eski organik tarım metodu olan biyodinamik tarım yapılan çiftlikte hem eğlenceli hem de yararlı bir gün geçirdi. Çiftlikte elma hasadı yapan, çiçek eken, hayvanları besleyen özel çocuklar, fırsat buldukça da bol bol dans ettiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2021 Perşembe 11:41
Engellilerin Biyonidamik Tarım Heyecanı
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Bağcılar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
eğitim gören kursiyerler, Çatalca İhsaniye Köyü’nde bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret etti. Çiftlikte
ziraat mühendislerince karşılanan özel konuklar, birlikte en eski organik tarım yöntemi olan
biyodinamik (Biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Biberden patlıcana kadar biyodinamik
organik sebzeleri yakından inceleyen engelliler, çiçek ekme etkinliğinde de keyifli dakikalar geçirdi.
Elma hasadı yaptılar
Öğlen yemeğinden sonra eğitmenlerinin eşliğinde elma hasadı gerçekleştirildi. Sepetlerini koluna
takıp elma bahçesine giren kursiyerler, dalından topladıkları rengarenk elmaları sepetlere doldurdu.
Son olarak ahırları gezen engelliler, önlerine ot koydukları inekleri elleriyle besledi.
Dakikalarca dans ettiler
Tadına doyulmaz anların yaşandığı çiftlik, renkli görüntülere de sahne oldu. Çalan müziğe ayak
uyduran özel çocuklar, ziraat mühendisleriyle birlikte dakikalarca dans etti. Biyodinamik tarımın
sadece tarım değil sosyal yönlü bir tarım türü olduğunu söyleyen İstafil Çiftliği Genel Müdürü Arzu
Duran, “Felsefemiz bütün insanları kapsamaktır. Dolayısıyla her türlü insana kapımızı açıp misafir
etmek bizim için çok özel bir durum. Bu özel çocukları da burada misafir etmek istedim. Gelip
çalışsınlar ve ne yaparsa yapsınlar. Çünkü tabiatın içinde insanlar bütünün bir parçası olduğunu
hissediyorlar ve hiçbir zaman kendilerini toplumdan izole edilmiş olarak hissetmiyorlar. Doğanın
iyileştirici gücünün hiçbir müdahaleyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyorum” dedi.
Engelli öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da
teşekkürlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı

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