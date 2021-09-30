Engellilerin Biyonidamik Tarım Heyecanı

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda

eğitim gören kursiyerler, Çatalca İhsaniye Köyü’nde bulunan İstafil Çiftliği’ni ziyaret etti. Çiftlikte

ziraat mühendislerince karşılanan özel konuklar, birlikte en eski organik tarım yöntemi olan

biyodinamik (Biyolojik dinamik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Biberden patlıcana kadar biyodinamik

organik sebzeleri yakından inceleyen engelliler, çiçek ekme etkinliğinde de keyifli dakikalar geçirdi.

Elma hasadı yaptılar

Öğlen yemeğinden sonra eğitmenlerinin eşliğinde elma hasadı gerçekleştirildi. Sepetlerini koluna

takıp elma bahçesine giren kursiyerler, dalından topladıkları rengarenk elmaları sepetlere doldurdu.

Son olarak ahırları gezen engelliler, önlerine ot koydukları inekleri elleriyle besledi.

Dakikalarca dans ettiler

Tadına doyulmaz anların yaşandığı çiftlik, renkli görüntülere de sahne oldu. Çalan müziğe ayak

uyduran özel çocuklar, ziraat mühendisleriyle birlikte dakikalarca dans etti. Biyodinamik tarımın

sadece tarım değil sosyal yönlü bir tarım türü olduğunu söyleyen İstafil Çiftliği Genel Müdürü Arzu

Duran, “Felsefemiz bütün insanları kapsamaktır. Dolayısıyla her türlü insana kapımızı açıp misafir

etmek bizim için çok özel bir durum. Bu özel çocukları da burada misafir etmek istedim. Gelip

çalışsınlar ve ne yaparsa yapsınlar. Çünkü tabiatın içinde insanlar bütünün bir parçası olduğunu

hissediyorlar ve hiçbir zaman kendilerini toplumdan izole edilmiş olarak hissetmiyorlar. Doğanın

iyileştirici gücünün hiçbir müdahaleyle kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğuna inanıyorum” dedi.

Engelli öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya da

teşekkürlerini iletti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı