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Engellilere EKPSS desteği

Bağcılar Belediyesi Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan kursiyerlerin başarılı olmaları amacıyla onlara kurs desteği sunuyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda fiziksel ve zihinsel durumları göz önüne alınarak oluşturulan özel sınıflarda uzmanlar tarafından 178 kişiye eğitim veriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:48
Engellilere EKPSS desteği
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EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) bu sene 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.  27
Ocak günü başlayacak olan başvuru işlemleri 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek.  Engelli
bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar Belediyesi, EKPSS’ye
hazırlanan engelliler için eğitim desteği de veriyor. Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı’nda ücretsiz EKPSS’ye hazırlık kursu açıldı.
Özel sınıflar açıldı
Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek engelli memur adayları katılıyor. Başvuruda
bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları için özel sınıflar oluşturuldu. Sayıları şu anda 178
olan engelli bireyler, hafta sonu iki gün saat 09.00 – 16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden
Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih başta olmak üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders
alıyor. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de
veriliyor. Öte yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanıyor.
Türkiye dördüncüsü olmuştu
Memur adayı engellilerin bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Amacımız engellilerin en iyi puanlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada
verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı
eğitimle sınava giren bir kardeşimiz 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda
sınava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar” dedi.
Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.

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