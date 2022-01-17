Engellilere EKPSS desteği

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) bu sene 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. 27

Ocak günü başlayacak olan başvuru işlemleri 15 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek. Engelli

bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliğe imza atan Bağcılar Belediyesi, EKPSS’ye

hazırlanan engelliler için eğitim desteği de veriyor. Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler

Sarayı’nda ücretsiz EKPSS’ye hazırlık kursu açıldı.

Özel sınıflar açıldı

Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek engelli memur adayları katılıyor. Başvuruda

bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları için özel sınıflar oluşturuldu. Sayıları şu anda 178

olan engelli bireyler, hafta sonu iki gün saat 09.00 – 16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden

Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih başta olmak üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders

alıyor. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de

veriliyor. Öte yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

Türkiye dördüncüsü olmuştu

Memur adayı engellilerin bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı, “Amacımız engellilerin en iyi puanlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada

verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı

eğitimle sınava giren bir kardeşimiz 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda

sınava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar” dedi.

Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.