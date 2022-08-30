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Engelliler ve SAT Komandolarından 100. Yıl Dalışı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi’nde Zafer Dalışı gerçekleştirdi. Tuğamiral Ercan Kireçtepe’nin de eşlik ettiği dalgıçlar, su yüzüne çıkışta 100. yıla özel 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:30
Engelliler ve SAT Komandolarından 100. Yıl Dalışı
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Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda görme, işitme, süreğen, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, Beykoz’daki Su Altı Komutanlığı’na gitti.

100. yıla özel 100 metrekarelik Türk Bayrağı açtılar

Kamuflajlarını giyinen Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri ile SAT komandolarıyla birlikte toplam 26 kişi suya tüplü dalış gerçekleştirdi. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Kardak Kayalıkları’na Türk bayrağını diken timde görevli olan Tuğamiral Ercan Kireçtepe de dalgıçlara eşlik etti. Dalgıçlar, su yüzüne çıktıklarında Türk Bayrağı açıp fotoğraf çekildi. Program sonunda dalgıçlara sertifikaları takdim edildi.

Tarihini bilmeyen ulusların geleceği yoktur

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak konuşmasına başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Tarihini bilmeyen ulusların geleceği yoktur. Bu anlamda tarihimizi her zaman anmak, kahramanlarımızın da gençlerimize, ülkemize ve geleceğimize iyi anlatılmasını hedefliyoruz” dedi. SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe de “Denize ve su altına gönül veren siz değerli misafirlerimize Atatürk’ün şu sözlerini hatırlatmak isterim. ‘Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız.’ Bu milli ülkü doğrultusunda bugün bütün engelleri aşarak yanımızda bulunan dalgıç arkadaşlarımızla 100. yılın anısına çok güzel bir dalış gerçekleştireceğiz. Bu cesareti gösteren tüm dalgıç arkadaşları yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Etkinliğe; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık ile engelli aileleri de katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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